La querella precisa la pena para José Alperovich por violación

"El primer hecho es del 14/12/2017, viajaron en el avión privado de la provincia y la víctima tenia 27 años. Tuvieron actividades y luego fueron al departamento de Alperovich. Son dos departamentos. Él avanzó. Ella le dijo que no quería. Se lo dijo. La situación no fue de conquista. Fue de avance. Cuando él no quería entender algo, no lo entendia. Fue humillante. Ella preferirió no decir nada. Se dijo 'esto muere conmigo'. El segundo hecho es del 27/12/2017. Volvieron a Buenos Aires, ella en un vuelo de línea. Ella creía que no pasaría nada. Ella ya le había dicho que no. Él (Alperovich) le decía que era un violinista famoso, Andre Rieu, por su habilidad para mover los dedos. Él le decía que ella le daba energía. Que era energizante. Él se mueve con total impunidad en todos loa actos de su vida."

La querellante luego detalló que los otros hechos denunciado sucedieron el 9, 10 y 12 de febrero:

"Allí se inician los tocamientos dentro del vehículo. En marzo de 2018 ocurrieron los abusos más extremos. Ella había asumido un rol protagonico dentro de la campaña. Se sentía humillada pero seguía su trabajo. El 09/03/2018 el hecho fue en el living de la casa de la calle Martín Fierro. Allí Alperovich la atacó en un sillón: 'Mirá como ponés', le dijo él según la denuncia. En ese momento ella estaba totalmente vencida. El abusó de ella en un dormitorio. Y luego salieron. El 12/03/2018 es el hecho número 7. Volvió a violarla. 'Yo no me podía ir de esa casa cuando queria. El siempre estaba rodeada de su seguridad'. Los otros 2 hechos ocurrieron en otra casa de Yerba Buena. Los abusos en febrero fueron chocantes porque había testigos. Y los de marzo fueron a solas, pero fueron los más violentos".

alperovich con amuleto.webp José Alperovich con su amuleto con inscripciones en hebreo "para la buena suerte".

José Alperovich sigue el alegato de la querella mirando el piso.

Luego expondrá su colega Pablo Rovatti. Y el fiscal Sandro Abraldes, quien trabaja desde hace días con sus colaboradores, el ayudante fiscal Juan Noel Varela y Gregorio Schumacher.

