“Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas”, dijo la mamá de Chano en su exposición, y a su vez, contó que hace 20 años que su hijo es adicto, y desde todos esos años que no puede dormir con el teléfono apagado, porque no sabe que va a pasar con su hijo al día siguiente. “No quiero estar en el velorio de mi hijo”, manifestó entre lágrimas Marina Charpentier.