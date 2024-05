La oposición logró aprobar el emplazamiento de comisiones por el financiamiento universitario y el FONID

Live Blog Post

A las 15:17, 1 hora de cuestiones de privilegio

Cuestiones de privilegio contra el ex presidente Alberto Fernández por no solidarizarse con Javier Milei, contra Javier Milei por consecuencias del ajuste -incluyendo Ferrocarriles Argentinos y Correo Argentino-, contra el gobernador de Misiones (Hugo Passalacqua), contra ejecutivos de la multinacional Philip Morris / Massalin Particulares, etc. También un pedido de solidaridad con la diputada nacional Sabrina Ajmechet (CABA / PRO, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos) por amenazas antisemitas.