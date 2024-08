"La gestión de Milei en materia de inteligencia fue escandalosa en estos 8 meses de gobierno"

quorum side.jpeg Con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones, se aprobó EL rechazo al DNU de Milei para darle fondos a la SIDE

“El dinero de la SIDE de Milei no debería usarse para financiar trolls”

“Los 100.000 millones de pesos (casi 100 millones de dólares) no alcanzan para nada desde un punto de vista estrictamente técnico y profesional. Basta con señalar que un banco argentino recientemente gastó 30 millones de dólares para proteger sus bases de datos y operaciones”.

Si bien todos los servicios de inteligencia del mundo tienen sus partidas reservadas para que no se pueda hacer contra inteligencia, lo importante es que el dinero se utilice para salvaguardar la población y no para financiar actividades de espionaje interno o trolls libertarios.

Por ùltimo, se refirió a uno de los ex directores de la central de inteligencia de Argentina:

“Antonio Stiuso es el mejor oficial de inteligencia que yo he conocido porque gracias a él tuvimos un informe de lo ocurrido en la AMIA como el que logramos”.