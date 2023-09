Captar el "voto bombacha" porque "también lo necesitamos"

"Para cientos de argentinos Javier Milei es la representación de lo que queremos para el futuro, ahora Javier es la representación del pueblo; y en base a eso, tengo que reconocer que además de todo su proyecto y las ideas que lleva adelante LLA, yo siempre pensé en el voto bombacha", confió Lemoine a U24.

"Hay mujeres y hombres que lamentablemente votan por lo que ven y no por lo que escuchan o creen, y si eso es un 1 o 2% de la población no importa, también los necesitamos", agregó.

En ese sentido, Lilia Lemoine empezó a trabajar para "explotar la parte estética de Javier Milei" entendiendo que a juicio de la candidata a diputada, el economista tiene facciones "lindas".

"Yo estaba segura que había que mejorar la imagen estética de un tipo que ya era lindo, incluso tuve discusiones con gente de su entorno que me aseguraban que a Javier no lo querían por lo estético y que eso era algo superficial. Y sí, es cierto, a Javier lo quieren y votan por lo que propone, pero ¿y si también sumamos por ese lado, por qué no, por qué no mostrarlo más atractivo?", describió.

Así las cosas, Lemoine se puso al hombro la tarea de "cuidarlo e insistirle con mejorar su imagen estética". No es peluquera pero es quien le corta el pelo a Milei. Además, empezó un trabajo fino con el economista respecto a sus entrevistas en televisión y el maquillaje y ropa adecuada para cada ocasión. "Yo quería que él se viera mejor, sobre todo en la TV, un espacio en el que todos se maquillan para estar frente a la cámara. Javier es muy pálido y tiene cejas rubias, por eso yo quería que se viera mejor. Lo primero que hice fue convencerlo de que se quitara el pelo de la cara para dar las entrevistas, también que se dejara las patillas, todos pequeños cambios que incluso se fueron dando de a poco de forma natural", describió Lemoine.

Y agregó: "Me atrevo a decir que es el único candidato que al terminar la campaña estará más lindo de cuando la empezó". Y aunque sobre gustos no hay nada escrito, puede que esa evolución estética se vea reflejada también en los 20 kilos que bajó Javier Milei en el último tiempo, producto de una mejor alimentación y reflejo de que, según Lemoine, "ahora no usa ropa tan grande, sino de su talle, que le queda muchísimo mejor".

"La verdad es que a Javier Milei no le importaba la imagen, ahora creo que tampoco le importa, pero es un hombre extremadamente inteligente que comprende que está ahora a punto de ser Presidente de los argentinos, y todo importa, todos los detalles, incluso lo estético", reflexionó la candidata a diputada nacional. Que añadió: "Esto no es sólo política, esto le hizo bien incluso para su vida personal; a todos nos hace bien vernos y sentirnos mejor, es lo más natural que existe".

Lemoine.jpeg La candidata a diputada nacional por LLA en diálogo con U24.

Los ataques a Javier Milei y un posible asperger

En otro tramo de la entrevista, Lemoine fue consultada respecto a los reiterados ataques que recibe -y que se han intensificado- Javier Milei. Uno de los últimos, los rumores que se instalaron en redes sociales y algunos medios de comunicación tradicionales sobre un posible diagnóstico de asperger.

"Es una persona sana y normal, simplemente tiene una personalidad de genio, no hay mucho más que eso", aclaró la candidata de LLA ante la consulta.

A su vez, recordó que el economista libertario hizo terapia "toda su vida", incluso la especialista que lo trató siempre falleció en pandemia. "Si él hubiera tenido asperger su terapista de años se lo hubiera diagnosticado. Yo creo que Javier Milei simplemente es muy inteligente, y como a toda persona así le cuesta más conseguir pares, tiene un coeficiente intelectual muy elevado", agregó.

"La ridiculización es una herramienta muy poderosa de desacreditación"

Por otro lado, consideró que además de las constantes acusaciones hacia Javier Milei y los integrantes de LLA, diversos sectores insisten en ridiculizarlos. A juicio de Lilia, buscan descalificarlos "para que la gente tenga miedo de votarnos, y porque la ridiculización es una herramienta muy poderosa de desacreditación".

De todos modos, confió en que la gente ya no se deja llevar por campañas u operaciones políticas, "y quedó más que demostrado en las elecciones PASO, donde fue la persona más votada, porque saben que la única persona para desterrar el kirchnerismo de la Argentina se llama Javier Milei".

Diputada nacional y cosplay

Lilia Lemoine tiene una personalidad introvertida e incluso admitió ser tímida. Durante la entrevista con Urgente24 prefirió poner en valor a su líder, Javier Milei, que su propia campaña política de cara a las elecciones, en las que muy probablemente resulte electa para ocupar una banca dentro del Congreso Nacional.

En ese contexto, Lemoine fue clara: será y cumplirá sus funciones como diputada de la nación, pero no dejará de ser cosplay -industria que combina el disfraz y el juego-. "A mí se me ha buscado ridiculizar por ser cosplay, sin saber que yo soy una de las mejores cosplay del mundo, yo no juego chiquito. A mí me quieren desacreditar por todo, sobre todo por ser cosplay".

"A mí el cosplay me hace extremadamente feliz y el ambiente me gusta muchísimo, y me duele un poco tener que dejar de hacer cosplay por ser diputada nacional, por ende, no voy a dejar de hacerlo, obviamente si disminuyó desde que estoy metida en la política, he pasado de hacer 20 o 30 cosplay a 2 por año. Es cierto que ya no tengo el mismo nivel de actividad, pero eventualmente me van a ver en alguna convención de cosplay", sentenció.

Por último, Lemoine prefirió no adelantar sus ideas respecto a proyectos de ley que presentará como diputada nacional, pero lo que sí aclaró es que llevará adelante una campaña para derogar leyes innecesarias, y, por sobre todo, tiene claro que al ingresar al Congreso Nacional mostrará “la podredumbre que hay allí adentro”, convencida de que la sociedad argentina debe ser consciente de cómo se maneja la política tradicional, a quienes acusa de no querer un verdadero cambio para la mejora del país.