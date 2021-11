La derrota complica a Omar Perotti y hay panorama para 2023

Anoche, la primera que salió a admitir la derrota fue la candidata a senadora Clara García, que no entrará a la Cámara de Senadores. Sin embargo, la candidata a diputada y exintendenta de Rosario, Mónica Fein, podrá arribar al Congreso de la Nación. En un emotivo discurso, donde García recordó a su marido, Miguel Lifschitz (quien falleció este año por complicaciones en su cuadro de covid-19), la candidata a senadora celebró el tercer puesto y aseguró que "seguimos adelante, no solo no nos perdimos sino que nos encontramos y reencontramos, generamos este colectivo inmenso".

Carolina Losada 2.jpg Carolina Losada le ganó a la lista de Omar Perotti en Santa Fe.

Al momento de salir a reconocer la victoria, Carolina Losada -la revelación de estas elecciones- en primer lugar quiso "agradecerle a la gente que nos votó y volvió a elegir, a confiar. A todos ellos quiero decirles que hicieron muy bien porque no les vamos a fallar, vamos a estar ahí para ustedes".

Acto seguido, expresó cuáles serán los pasos a seguir: "Lo que queremos hacer en el Congreso es llevar la agenda de la gente, algo que hace rato no esta en los temas importantes a tratar. La agenda de la gente va a ser la prioridad. El tema de inseguridad, trabajado, salud, educación".

Es muy curioso el caso de Carolina Losada, que no tiene antecedentes en la provincia: la futura senadora no votó en Santa Fe, ya que tiene domicilio en Buenos Aires, donde vive desde hace años. Es decir, no pudo meter en la urna su propia boleta.

Mientras tanto, en el búnker del Frente de Todos se respiraba un aire de victoria -al igual que pasó en Buenos Aires-, aunque los números no daban para festejar. El primero en hablar fue Marcelo Lewandowski, que entrará al Senado de la Nación en diciembre: "No nos vamos a poner tristes porque estamos convencidos de lo que hacemos. Cuando apoyemos la cabeza en la almohada esta noche vamos a dormir tranquilos sabiendo que dimos todo".

Lewandowski, el candidato que impuso Omar Perotti, además aseguró que "siempre hay cosas para corregir" y prometió a la gente que "no los vamos a dejar solos".

Omar Perotti hizo la gran Cristina Kirchner: ni se asomó a la sede del Frente de Todos, instalada en Rosario. El mandatario santafesino votó por la mañana en su ciudad natal, Rafaela, y luego de emitir su sufragio, aseguró frente a la prensa que “ahora nos preparamos para seguir trabajando cotidianamente”. Mas tarde se desplazó a Santa Fe capital, donde esperó los resultados de estas elecciones. No tuvo ninguna aparición pública una vez conocidos los números.

Proyecciones para el 2023

Lo cierto es que, si bien todavía faltan dos años, estas elecciones dejan un buen panorama para el 2023, cuando en Santa Fe se vuelva a elegir gobernador. Por un lado, Omar Perotti -que no podrá ir por la reelección ya que la Constitución provincial lo prohibe- deberá decidir si estos 2 años que le restan de mandato seguirá próximo al Gobierno Nacional, o si jugará como Juan Schiaretti en Córdoba e intentará despegarse.

Con los malos números que maneja Nación, no sería extraño que Omar Perotti vea beneficioso para el peronismo santafesino romper con el Gobierno Nacional. En este tiempo, el Frente de Todos deberá optar por algún líder que ocupe el lugar del gobernador, algo que por el momento falta en el partido.

Por otro lado, Juntos por el Cambio tendrá que seguir fortaleciendo los vínculos con sus votantes. Es para destacar en ese partido hay un gran porcentaje de radicales, que se proyectan como la mayor fuerza opositora en Santa Fe. Por eso, Juntos deberá también cuidar la alianza con la UCR, de cara al 2023.

Y por último, el Frente Amplio Progresista tiene mucho trabajo por delante: en apenas 2 años pasaron de gobernar la provincia a quedar en un tercer cómodo puesto en las elecciones legislativas. Es verdad que con la muerte de Miguel Lifschitz se fue un líder nato. El partido tendrá que poner todas sus fichas en Clara García o elegir una cara nueva.