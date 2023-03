La Corte y otra estocada al mito de la "proscripción"

Cristina Kirchner no está proscripta. Ni siquiera está -al día de hoy- inhabilitada para ejercer cargos públicos. Esto es así porque ninguna de las penas que se le dictó está en firme. Es decir, no atravesaron todas las instancias de apelación. De hecho, no atravesaron ninguna: su defensa aún no apeló el fallo ante la Cámara de Casación.