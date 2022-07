"La conducción política del Gobierno no sabe lo que quiere"

hugo haime.jpg El consultor Hugo Haime observa al Gobierno "absolutamente debilitado".

"Acá hay un problema político del cual Cristina y Alberto son responsables. Porque Cristina tenía que saber que se le iba a ir Guzmán, que se iba a producir la crisis; y Alberto no podía no saber que estaba muy finita la situación de Guzmán", dijo al analizar los efectos de la salida del exministro de Economía.

"En vez de estar distraídos a ver quién es el culpable de la situación, tienen que sentarse a resolver y generar credibilidad, sino el problema no se va a resolver", definió.

Haime también analizó la contradicción de un Gobierno que llama a la unidad nacional, pero al mismo tiempo rompe puentes con la oposición. "Hay una situación en la que Cristina llama a la unidad nacional, pero se pasa criticando a Mauricio Macri y la herencia, todo una cosa que no se entiende absolutamente nada. Y Alberto hace en su discurso en Tucumán una cosa muy similar", dijo.

Por otro lado, volvió a apunta tar a la falta de "conducción política" y de credibilidad en la tregua a la que llegaron el Presidente y la Vice.

"Si no hay coherencia en la conducción política y no hay credibilidad en que Alberto y Cristina no están peleados, sino que en realidad tienen una unidad de concepción en serio, la cosa va a estar muy complicada desde el punto de vista político y, por ende, también en la economía", dijo.

Para graficar la situación de debilidad política del Gobierno, Haime citó a una persona que fue convocada para ser reemplazante de Guzmán, pero lo rechazó. "¿Cuál es la explicación que dá? 'Yo no agarro porque nadie me da garantía coherencia política'", reveló. "El problema es la política, no el valor del dólar, que el Gobierno no pueda financiarse o pagar los bonos", concluyó.

