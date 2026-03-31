Karina Milei, John Kennedy, Boris Johnson, Fabiola Yánez y Sanna Marin

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3-Cumpleaños de Kennedy en Nueva York

¿Quién no recuerda el Happy Birthday, Mr. President que le cantara Marilyn Monroe al malogrado Jefe de Estado norteamericano?

Ocurrió durante la fiesta celebrada el sábado 19 de mayo de 1962 en el emblemático Madison Square Garden de la novena avenida en Manhattan.

Embed - Marilyn Monroe singing happy birthday to JFK

Kennedy cumplía 45 años y llenó el gigante neoyorquino. Su esposa, Jackie, no acompañó a su marido; presumiblemente porque sabía que la famosa actriz sería parte de la celebración. Kennedy cumplía 45 años y llenó el gigante neoyorquino. Su esposa, Jackie, no acompañó a su marido; presumiblemente porque sabía que la famosa actriz sería parte de la celebración.

Asistieron al evento más de quince mil personas y el vestido de Monroe era tan sumamente ceñido que para cerrarlo por detrás se lo tuvieron que coser una vez enfundado.

image Boris Johnson, ex premier británico

4-Cumpleaños de Boris Johnson en pandemia

El ex premier británico se hundió en el escándalo cuando celebró su día de nacimiento en pleno confinamiento por la epidemia de Covid.

Llevó adelante una fiesta con 30 invitados en la residencia oficial, durante las restricciones más estrictas en junio de 2020.

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La esposa del primer ministro, Carrie Johnson , supuestamente ayudó a organizar una fiesta sorpresa a la que asistieron unas 30 personas, informó The Guardian. Esa noche, los amigos de la familia fueron alojados en el piso de arriba de la residencia del primer ministro (Downing Street 10) en una violación de las reglas tanto sanitarias como protocolares. La esposa del primer ministro, Carrie Johnson , supuestamente ayudó a organizar una fiesta sorpresa a la que asistieron unas 30 personas, informó The Guardian. Esa noche, los amigos de la familia fueron alojados en el piso de arriba de la residencia del primer ministro (Downing Street 10) en una violación de las reglas tanto sanitarias como protocolares.

Tras la celebración, su popularidad bajó a mínimos históricos y debió soportar varios pedidos de dimisión por parte de la oposición laborista.

image Sanna Marin, primera ministra de Finlandia

5-Fiesta caótica de Sanna Marin en Finlandia

Un vídeo filtrado y difundido por redes sociales de la joven primera ministra social demócrata (36) en una fiesta con amigos generó un debate político.

Parte de la oposición pidió que la “premier” se someta a un test de drogas por el comportamiento mostrado durante la celebración.

Embed - Critican a Premier de Finlandia por una fiesta

En la grabación aparecía Marin bailando con distintas figuras públicas, entre las que se encontraba la diputada Ilmari Nurminen, del Partido Socialdemócrata, así como las presentadoras Tinni Wikstrom y Karoliina Tuominen y la 'influencer' Janita Autio. En la grabación aparecía Marin bailando con distintas figuras públicas, entre las que se encontraba la diputada Ilmari Nurminen, del Partido Socialdemócrata, así como las presentadoras Tinni Wikstrom y Karoliina Tuominen y la 'influencer' Janita Autio.

Marin afirmó tener “una vida familiar, una vida laboral" y "tiempo libre" que pasa con sus amigos, por lo que dijo sentirse decepcionada ante la publicación de los vídeos en redes sociales.