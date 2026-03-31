Karina Milei, John Kennedy, Boris Johnson, Fabiola Yánez y Sanna Marin

1-¿Cumpleaños públicos o privados?
"El Jefe" convocó a granaderos para celebrar su cumpleaños y los mùsicos le tocaron a Karina Milei varios temas del grupo sueco ABBA.
Fiestas que mezclan público y privado ocurrieron con Karina Milei, John Kennedy, Boris Johnson, la primera ministra de Finlandia y Fabiola Yáñez en Olivos.
"El Jefe" convocó a granaderos para celebrar su cumpleaños y los mùsicos le tocaron a Karina Milei varios temas del grupo sueco ABBA.
La Casa Rosada se convirtió en el escenario de un curioso festejo privado para la Secretaria General de la Presidencia.
En una Argentina que no está para festejar demasiados logros, la hermana del presidente Javier Miei convocó a la banda de granaderos al Patio de las Palmeras de Balcarce 50 para que toquen para ella en un edificio casi vacío.
La ex primera dama pidió perdón por la foto de su cumpleaños en plena pandemia, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales.
“Fue un error muy grande, pero en Olivos esas cenas eran una normalidad, pasaban habitualmente” se excusó.
¿Quién no recuerda el Happy Birthday, Mr. President que le cantara Marilyn Monroe al malogrado Jefe de Estado norteamericano?
Ocurrió durante la fiesta celebrada el sábado 19 de mayo de 1962 en el emblemático Madison Square Garden de la novena avenida en Manhattan.
Asistieron al evento más de quince mil personas y el vestido de Monroe era tan sumamente ceñido que para cerrarlo por detrás se lo tuvieron que coser una vez enfundado.
El ex premier británico se hundió en el escándalo cuando celebró su día de nacimiento en pleno confinamiento por la epidemia de Covid.
Llevó adelante una fiesta con 30 invitados en la residencia oficial, durante las restricciones más estrictas en junio de 2020.
Tras la celebración, su popularidad bajó a mínimos históricos y debió soportar varios pedidos de dimisión por parte de la oposición laborista.
Un vídeo filtrado y difundido por redes sociales de la joven primera ministra social demócrata (36) en una fiesta con amigos generó un debate político.
Parte de la oposición pidió que la “premier” se someta a un test de drogas por el comportamiento mostrado durante la celebración.
Marin afirmó tener “una vida familiar, una vida laboral" y "tiempo libre" que pasa con sus amigos, por lo que dijo sentirse decepcionada ante la publicación de los vídeos en redes sociales.