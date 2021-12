"Un Gobierno no se puede quedar sin Presupuesto", afirmó el gobernador de Jujuy y nuevo titular de la UCR. "No puede ser una opción de un país que el Gobierno no tenga presupuesto", agregó.

"Yo comparto la posición de la Coalición Cívica en ese momento", agregó Morales. Cabe destacar que la fuerza de Elisa Carrió quería abstenerse en la votación en general y rechazar los artículos polémicos en la votación en particular, pero se impuso la idea de bloquear todo.

Gerardo Morales dijo que eso no quita que el Presupuesto 2022 que presentó el Gobierno "era invotable", pero consideró peor que no directamente no tenga. "En el marco de una situación difícil, donde se está negociando con el FMI, tendría que haber habido más diálogo", opinó. " Lamento lo que pasó en la sesión, porque terminó todo yéndose a otro lado y lamentablemente no se impuso la racionalidad para que pase a un cuarto intermedio", insistió.

Finalmente, el jujeño admitió la preocupación de los gobernadores opositores porque la falta de presupuesto los deja atados a la posible discrecionalidad del gobierno nacional en el manejo de los fondos y pidió que manden un nuevo proyecto.

Morales dijo que la falta de un Presupuesto es "el mejor escenario para el Gobierno". "Que te habiliten la vía de realizar el Presupuesto por decreto es el mejor de los mundos, sin controles", explicó.

"Pueden presentar un nuevo proyecto de Presupuesto, están a tiempo de hacerlo", planteó. " En enero, obviamente en extraordinarias, puede presentarlo si el Gobierno así lo decide. Hemos expresado la predisposición de la oposición de hablar de verdad sobre un Presupuesto que sea más real", completó.

A la luz de estas declaraciones de referentes de Juntos por el Cambio, es evidente que hay una intención de discutir rápidamente un nuevo Presupuesto 2022, y que ya se habrían iniciado las negociaciones con el Gobierno para consensuar un proyecto.