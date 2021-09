Juntos por el Cambio repudió los dichos de Daniel Gollan

Luis Petri, diputado nacional por Mendoza, manifestó: “Siguen equivocándose, creen que todo se arregla con plata dulce y prebendas y a eso apuestan para revertir la elección. La foto de Olivos no hubiese molestado si hubiésemos tenido las libertades que quitaron”.

Otro de los que respondió fue el presidente del bloque Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López, quien consideró que “el doctor Gollan cree que todo en la vida es guita, no siente el dolor, la angustia y la muerte. Así piensa el perverso candidato a diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires”.

“Solo los miserables tienen precio, Daniel Gollan. No somos todos iguales. La gente votó a favor del trabajo, la seguridad, la educación, la producción. “La platita” de la que usted habla no puede comprar dignidad. Los argentinos somos dignos. No se confunda”, sostuvo, por su parte, el ex ministro de Educación y candidato a diputado nacional, Alejandro Finocchiaro.

“Las fotos nos molestaron, claro que sí, pero en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”, había dicho esta mañana Daniel Gollan, al referirse a la derrota del Frente de Todos en las PASO 2021.

El dolor de no poder despedir a un familiar fallecido, la educación que perdieron nuestros hijos, el tiempo que tardaron en vacunarse nuestros padres mientras ellos armaban vacunatorios VIP… NO TIENE PRECIO.



Y los argentinos lo diremos de vuelta en las urnas el 14 de noviembre. — María Eugenia Vidal

Habría que preguntarle a los familiares de los casi 55.000 muertos en la provincia de Buenos Aires si su dolor se solucionaba con "un poco más de platita". — Facundo Manes

Daniel Gollan: "Con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto".

No entendieron nada. Creen que el cinismo y el abuso de los privilegios no tuvo consecuencias.

Por más festival de consumo que impulsen se burlaron y lastimaron a la gente. — Mario Raúl Negri