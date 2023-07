Juan Schiaretti vuelve a buscar a Larreta y ¿a Bullrich?

En ese orden, Juan Schiaretti volvió a la carga y demostró que la llama sigue viva. “La oportunidad ahora es después de la primera vuelta, de hacer los planteos para encarar un gobierno de unidad nacional”, expresó el ‘Gringo’ en clara alusión al precandidato Larreta.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJSchiaretti%2Fstatus%2F1681672693937065985&partner=&hide_thread=false El modelo de Gestión #Córdoba es el modelo de la producción y el empleo, y queremos llevarlo al país. Eso es lo que expresa mi candidatura a Presidente.@radiomitrecba #LevantemosArgentina pic.twitter.com/IHlDi1TJoU — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) July 19, 2023

En la entrevista con Radio Mitre, el gobernador de Córdoba fue consultado por la referencia al jefe de Gobierno porteño, a lo que respondió positivamente. “Sostengo que así como hay que terminar con la maldita grieta, Argentina necesita un gobierno de unidad nacional. Todos los que tenemos una visión parecida es importante que hablemos”, aseguró.

Pero eso no fue todo. Además, Schiaretti dejó la puerta abierta a un acuerdo con Patricia Bullrich, la otra precandidata de Juntos por el Cambio. No obstante, marcó grandes diferencias con la ex ministra de Seguridad.

“Si ella está dispuesta, sí. Bullrich exacerba la grieta”, deslizó ante la consulta sobre si el acuerdo podría incluirla. Algo que parece realmente difícil con los predicados que sabe lanzar la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri.

