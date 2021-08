Juan Manzur hizo una notable exhibición de fuerza

Luego hablaron, difundidos en las pantallas desplegadas, Massa y Kirchner.

Massa a Manzur:

Tenía previsto visitarte pero tenía un tema personal que me impedía viajar. Desde Buenos Aires, a todos los tucumanos y tucumanas le estamos tendiendo la mano para construir la Argentina libre justa y soberana que soñamos todos. Tenemos un desafío que es salir de esta pandemia, salir del fracaso del gobierno anterior y reconstruir. Esa tarea no admite proyectos individuales, todos resignamos un poquito para construir el Frente de Todos.

Máximo Kirchner:

Quiero mandar un gran abrazo al compañero Juan Manzur, quiero que sepan que tenían muchas ganas de acompañarlos en estos días tal como Tucumán viene acompañando al gobierno de Alberto y Cristina. Esta pandemia trajo mucho dolor y no hizo más que demorar la recuperación que todos los argentinos necesitamos. La situación es compleja y difícil, pero el plan de vacunación nos permite salir con seguridad de esta pandemia, para recuperar la Argentina, Tucumán y nuestras familias, que es lo más importante. Muchas gracias Juan, seguramente si me vuelve a invitar el Gobernador ahí vamos a estar.

Manzur:

Algunos andaban diciendo a Manzur le soltaron la mano, miren. Siguen mintiendo y mintiendo. La única verdad es la realidad, compañeros. Acá están nuestros amigos, militantes y dirigentes comprometidos.

equipo manzur.jpg Juan Manzur y sus candidatos en la presentación: mensaje para Osvaldo Jaldo, el vicegobernador díscolo de la Provincia de Tucumán.

De Pedro y Guzmán

Presente en el Hipódromo, 'Wado' De Pedro:

Quiero transmitir un saludo del Presidente de la nación, y de la compañera Cristina Fernández de Kirchner para todo el pueblo de Tucumán. En campaña Macri viene a decirnos como tenemos que gobernar cuando él le prometió a los tucumanos y tucumanas un plan de obras que jamás cumplió. Macri y Cambiemos nos prometieron pobreza cero y dejaron el país con más del 50 por ciento de pobres. Destruyeron lo que estaba bien y empeoraron lo que estaba mal.

Dirigiéndose a Manzur, De Pedro afirmó: “Con el compañero Juan, venimos pensando una Tucumán productiva, que sea el centro del norte argentino, donde se pueda aumentar la producción de azúcar, de limón, de metal mecánica, somos el peronismo, vinimos a hacer felices a pesar de la pandemia y los cuatro años donde fundieron a la Argentina. Por eso Juan, quiero que sepan que hay un gabinete totalmente comprometido con el plan estratégico, vamos a hacer las obras que hacen falta, vamos a apoyar a los productores y trabajadores para poner de pie de Tucumán y podamos tener una Argentina para todos y todas”.

Martín Guzmán dijo que “es una gran alegría estar acá, en una provincia a la que queremos tanto. Con Juan venimos trabajando de manera mancomunada y seria, buscando poner a Tucumán de pie al mismo tiempo que buscamos poner a la Argentina de pie. Es bueno darnos fuerza de esta manera, es el ambiente en el cual queremos vivir y construir”.

El titular de la cartera de Economía agregó que “hoy la economía argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación. Hoy recorríamos un ingenio, donde veíamos Tucumán y la Argentina en marcha, con más inversión, más empleo y más futuro. La Argentina hoy está generando más producción, empleo y en un contexto difícil”.