Jorge D'Onofrio va por alcohol 0 y menos accidentes viales

En pos de este cambio, se está trabajando en una batería de modificaciones a presentar ante el Poder Legislativo, que incluyen

cursos de capacitación y

suspensiones temporarias de licencias:

La sanción no puede terminar en la multa. La multa hoy el que la puede la paga y el que no, la debe, pero no genera un cambio de conducta en el infractor.

En este sentido, para transformar la hecatombe de 4 víctimas por día en accidentes de tránsito, D’Onofrio delineó otro punto clave de su gestión: Alcohol 0.

El 0,5% de alcohol permitido impacta de forma diferente en las personas. Sí vas a manejar, no tomes alcohol. Este es otro de los cambios culturales que tenemos que hacer en cuanto a Seguridad Vial.

El ministro agregó que para este verano, haciendo hincapié en los jóvenes, están desarrollando una serie de acciones para concientizar sobre la necesidad de Designar un Conductor a la hora de las salidas nocturnas.

Por otra parte, con el aumento de los casos de coronavirus de las últimas semanas, D’Onofrio avanzó en la idea de aplicar el Pase Sanitario en ómnibus de mediana y larga distancia, para brindar seguridad a los pasajeros:

“Desde que la semana pasada presentamos la idea, se fue avanzando y hoy ya estamos trabajando con (Nicolás) Kreplak (Salud) en la resolución y aplicación del Pase”.

A 7 días de su asunción, el abogado, docente y ex diputado pilarense busca realizar un cambio cultural entre los automovilistas y motociclistas bonaerenses. Sin embargo, él afirma conocer que se logrará sólo con una actualización y modernización del sistema vial que demuestre seguridad en el transporte.

“Tal como dijo el gobernador Axel Kicillof, el transporte es la columna vertebral de la actividad económica y social. Por eso es un Ministerio, con la responsabilidad del Estado en cada una de las áreas ”, destacó D’Onofrio en línea con el gobernador y señaló el propósito que tiene el Ministerio que dirige:

El objetivo de esta gestión es modernizar el transporte y devolver calidad de vida a los usuarios para que puedan viajar mejor, más cómodos y más seguros.