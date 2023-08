Javier Milei y la insuficiente copia infiel de las patillas

Mensaje matutino a Urgente24 de observador avezado residente en CABA, acerca de Javier Milei: "Habla mucho y dice muchas barbaridades, pero el viernes (18/08) tomé 4 taxis y los 4 tacheros fascinados... es cierto que como encuesta no sirve, el número es la nada misma. Pero yo voy a que parece ser que no importa lo que él diga, es como ver una película de tiros entre policías y ladrones, y luego irte a dormir pensando que por eso hiciste justicia. Él rompe todo y la gente lo festeja como si al apagar el televisor, Milei quedara encerrado en la caja antes 'boba' y ahora 'smart'. La gente cree que es un stand-up en la calle Corrientes. Se ríe y cree que después se va a comer pizza en Güerrín. Es muy raro. Por eso los otros 2 candidatos no tienen la mas p..a idea de qué hacer."