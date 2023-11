Internado, Gerardo Morales hizo un "alto" y disparó contra Milei

La respuesta del radical no tardó en llegar y, en medio de un fuego cruzado que aumenta desde el acuerdo Bullrich-Macri-Milei, apuntó contra el aspirante a la presidencia por sus críticas al sistema de salud:

No me molesta tanto tu alegría frente a una situación de salud de un adversario político. Lo que me preocupa es que sigas negando la necesidad de un sistema de salud y educación pública, así como el concepto de Estado presente para el pueblo argentino al que vos aspiras a conducir

g morales.jpg El enojo del jujeño Gerardo Morales aumentó desde el acuerdo de Bullrich y Macri con Javier Milei.

En una carta abierta Morales señaló que "el concepto del Estado presente y de la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y educación pública, tiene que ver con que más de la mitad de los argentinos o son indigentes, o son pobres, o son trabajadores informales". Y agregó:

Toda esta mayoría de la población argentina, no tiene obra social (después te explico cómo funciona el sistema de obras sociales y su interacción con los subsistemas de salud pública y privada. Lo hago luego porque mucha información de golpe te puede marear y tal vez te genere alguna reacción violenta)

El gobernador radical resaltó sus medidas en favor del sistema de salud jujeño, como la obra de la maternidad en Alto Comedero, la construcción del centro de hemoterapia "más importante del NOA", la ampliación del hospital de Perico y la construcción del hospital "más grande de toda la provincia" en Libertador Gral. San Martín, entre otras. Y expresó:

Todo esto, entre muchas otras inversiones, las lleve a cabo con el esfuerzo de fondos públicos propios de la provincia, siendo la mayor inversión en salud pública de la historia de Jujuy. Lo hice con la convicción de fortalecer el sistema de atención pública de salud, descentralizarlo y reafirmar siempre el concepto de ESTADO PRESENTE (que a vos no te entra en la cabeza)

Sobre el final del texto, Morales retomó sus críticas al libertario y afirmó que "estos datos y conceptos tal vez no cambien en lo más mínimo tu mirada equivocada y mezquina de la vida".

"Existen muchos otros argumentos en favor de la defensa a la salud y la educación pública. No quiero apabullarte con tanta información porque quiero cuidar tu cabeza. Tu intento de descalificarme no desacredita la necesidad de un sistema de salud público para el país", agregó.

