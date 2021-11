Interna en JxC: Mario Negri sumó el apoyo del carriorismo

ritondo_negri_y_ferraro.png Mario Negri, Cristian Ritondo y 'Maxi' Ferraro en una sesión de Diputados.

"Yo no encuentro ningún argumento para que no siga. Ha sido un gran presidente del interbloque estos 6 años y su trayectoria y su experiencia no es equiparable con los demás diputados que formamos parte del bloque", adelantó López en declaraciones a Radio Milenium.