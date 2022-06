Impactante video: un abuelo mató a su nieto de cinco balazos

Tras propinarle varios golpes, la joven logra separarlo y se retiran de la vivienda. Minutos después, Brian vuelve al lugar y empieza a patear la puerta de la casa.

Esas patadas en la puerta del anciano provocaron la furia del hombre de 76 años, que sin mediar palabras abrió y sin salir del domicilio comenzó a dispararle. En el video se ve que el joven cae al suelo y fue allí mismo, en ese domicilio, donde integrantes del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría 4ta, encontraron tendido en el piso el cuerpo del joven de 29 años.

Fuentes de la investigación explicaron que el hombre de 76 años fue detenido y, según informó la agencia Télam, durante una inspección los detectives hallaron varias armas: entre ellas un revólver calibre 32, que habría sido utilizado en el asesinato. También encontraron un palo de escoba quebrado.

A su vez , la autopsia reveló que la víctima recibió 5 disparos que le causaron heridas en abdomen, tórax, cuello, mejilla y hombro. Los voceros señalaron que el imputado también presentaba escoriaciones.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, las peleas entre ambos eran constantes. Berna se negó a declarar y este miércoles recuperó la libertad. “Teniendo en cuenta la pena prevista por ley para este delito y la edad avanzada del acusado se dispuso su libertad”, indicaron desde el ministerio. En tanto, los especialistas continúan con la investigación.

https://twitter.com/PolicialesBahia/status/1537258507413725187 Tras la agresión, el anciano dispara y da muerte al iracundo joven #policialesbahia pic.twitter.com/aMURPJLIxn — Policiales Bahia (@PolicialesBahia) June 16, 2022

Qué dijo la madre de la víctima

Tras el crimen, Mariel, la madre de Brian Alexis Batalla Verna, el joven asesinado, dio detalles de lo que ocurrió. “La novia lo agarró a Brian pero no pudo frenarlo, eso lo vi. Escuché los disparos desde la ventana, escuché tres pero fueron cinco y cayó desplomado. Mi padre es militar retirado y tenía armas, mi hijo hacía dos meses que vivía conmigo, él tenía trastornos de personalidad y requería de medicación”, expresó en declaraciones al medio La Brújula 24.

La mujer afirmó que el crimen se desencadenó en el marco de una pelea. "Esto fue premeditado porque cuando él le pateó la puerta, mi hijo agarró un palo de escoba para que no le pegue. Él lo miraba por la cámara para atacarlo solo para que no haya testigos. Mi hijo se golpeó más de una vez contra la cabeza para no reaccionar contra su abuelo”, agregó.

Además, contó que el joven tenía "trastornos de conducta" por lo que era difícil tratarlo. "Él es una persona enferma a la que interné en reiteradas oportunidades, pero nunca se me hubiese cruzado por la cabeza dispararle, trataba siempre de apaciguarlo. Nunca lo iba a dejar tirado en la calle”, reflexionó.

Por último, Mariel declaró: “Mi padre me dio la vida, pero es un asesino que le quitó la vida a un chico que tenía una vida por delante y terminó el secundario para tener un trabajo digno. Cuando en el trabajo pidió cambiar de parque, mi padre intervino para que no le concedan esa solicitud. Le digitaba el trabajo y hay testigos de eso, de los maltratos, como si fuese un soldado. Mi papá aplicó la milicia en la familia y la calle”.