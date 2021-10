“A Macri hay que meterlo preso si no se presenta, que la justicia actúe como corresponde y lo vaya a buscar”, afirmó Moyano en declaraciones a El Destape Radio. “Si el tipo no se presenta tendrían que ir a buscarlo como a cualquiera que no se presenta cuando lo reclama la Justicia”, dijo en línea con lo que pidió una de las querellas de la causa.