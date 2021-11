Cuando le tocó el turno a María Eugenia Vidal, la candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio para la Ciudad repasó los principales aciertos de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en el sur del distrito porteño. "Lo nuestro no son los discursos, son los hechos", afirmó.

"Tanto nos importa el sur que nuestro Gobierno está en el sur. Nuestro Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat está en el sur. La mitad de los vacunatorios también. El 60% de las escuelas las hicimos en el sur. La escuela de la policía está en el sur. Y las plazas del sur hoy son otras", enumeró María Eugenia Vidal.

"El 12 de septiembre dijimos basta y no nos escucharon. Recibimos como respuesta a Aníbal Fernández, viajes de egresados gratis y el plan 'platita' para que nos olvidáramos de la foto de Olivos. No nos escucharon, no nos entendieron. Este domingo tenemos que decir basta más fuerte que nunca, un basta más grande, un basta más atronador", arengó.

"Ese basta nos va a permitir tener 120 diputados que van a representar a millones de argentinos que quieren que se empiece a discutir otro país. Vamos a resistir los próximos dos años y vamos a volver a gobernar en el 2023. Dejemos todo para que el 14 nos acompañen y a la noche digamos que en la 4 y en la 8 Juntos por el Cambio arrasó", sentenció María Eugenia Vidal, quien luego compartió fotos y mensajes en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/mariuvidal/status/1458154834863947777 El domingo es el momento de decir #BASTA. Lo vamos a decir en las urnas, vamos a mandarle un mensaje contundente al Gobierno Nacional. Vamos a ponerles un freno desde el Congreso. Es el momento clave para cambiar el rumbo del país. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 9, 2021

https://twitter.com/mariuvidal/status/1458116939121786886 Cierre de campaña en Villa Lugano pic.twitter.com/kZRX6DeHEx — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 9, 2021