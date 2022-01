Habló Ginés González García pero ¿hubo "cama" o "estupidez"?

Críticas a Alberto Fernández

En la entrevista de la radio Delta 90.3 Ginés González García se quejó de la forma que Alberto Fernández lo echó del Gobierno. “Hubiera querido hablar yo, me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo”.