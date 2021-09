Gustavo Valdés, el del 76%, aconsejó "abrazar a la gente"

Valdés:

Es cierto pero es porque no formo parte de la mesa chica de Cambiemos. Pero yo creo que no es grave, hay que dejar de lado los egos. Después nos juntamos. El problema es que aquí se discute si tenemos sexo y allá en el Norte el tema es si tenemos comida al día siguiente. Entonces cuando miran esto todo les parece frivolidad.

Viviana Canosa:

-Yo soy medio bruja. Te soñé en una fórmula presidencial con Patricia Bullrich.

Gustavo Valdés:

Una genia Patricia, nos debe una visita a Corrientes. La invitamos cuando quiera.

Definiciones

Gustavo Valdés también dijo:

En la Argentina conquistamos la democracia pero no conquistamos el federalismo. Si distribuimos mal, seguiremos teniendo migración de las provincias hacia Buenos Aires. Le dije a un amigo diputado: Si resolvés los problemas del 3er. cordón, te va a aparecer un 4to. cordón, tenés que resolver la migración.

Tenemos 1 millón de correntinos afuera de la Provincia de Corrientes. Yo tengo la responsabilidad dperoy el 60% de mis recursos se los queda la Nación.

En la Provincia de Corrientes no tenemos deuda pero tenemos el problema de la emisión de moneda de la Nación, que provoca inflación. Tenemos 60.000 empleados públicos en un territorio de 1.130.000 habitantes, y con 30.000 jubilados a cargo.

En la despedida, Valdés demostró ser cholulo y le pidió a Canosa una selfie.