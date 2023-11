Grooming: El exárbitro que reincidió fue condenado

El ex árbitro de fútbol, Martín Bustos, recibió una condena condicional de 3 años por el delito de grooming. El crimen fue cometido en Rosario, contra futbolistas de las inferiores del club Newell´s Old Boys, entre los meses de mayo y junio de 2019. A pesar de que Bustos ya había sido juzgado y excarcelado por una causa igual en las inferiores del Club Independiente, no irá a la cárcel.