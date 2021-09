Gobernador de Mendoza es precandidato a senador dice la CSJN

CSJN Mendoza.pdf

Frente Cambia Mendoza realizó su cierre de campaña, oportunidad en la que el gobernador Rodolfo Suarez confirmó que la CSJN se pronunció a favor de su discutida candidatura a senador nacional suplente:

Acaba de salir el fallo de la Corte Suprema de la nación que avala de forma contundente con la firma de los cinco miembros mi candidatura.

Le ha dado la razón al planteo que hacíamos de mi candidatura de suplente que no es testimonial, porque la candidatura va a continuar en el tiempo y no voy a renunciar a ella.

Este fallo ratifica lo que pensamos sobre que la Constitución de Mendoza debe ser reformada porque hay artículos que no tienen razón de ser. Como éste o el que impide candidaturas de personas discapacitadas.