En una extensa entrevista que publica Cronista.com, Morales también aborda los conflictos internos recientes por su mirada sobre la deuda y su decisión de enviar representación a la exposición del ministro Martín Guzmán. El jujeño ratifica su postura y dice que lo tienen "sin cuidado" los reproches de halcones del PRO como Waldo Wollf y Fernando Iglesias.

Para Morales esas críticas responde a que hay sectores que "lucran con la grieta" y necesitan mantenerla viva. Tanto en el oficialismo como en la oposición.

"No me preocupan para nada los cuestionamientos de los halcones que no quieren el diálogo. Hay una consigna de los más extremistas que quieren que cuanto peor, mejor. Quieren que explote todo. Les gustaría mucho el default. Eso lo escuché de algún sector empresarial, que prefieren que todo explote para que se realice un ajuste fenomenal sobre la gente. No me parece. Algunos terminan haciendo el juego a esa lógica, que no la comparto", revela.

Un plan

De todas formas, Morales intenta bajarle el tono al conflicto interno. "No hay que cortarse la venas por estos problemas", dice y prefiera que esos problemas "existan ahora" y que "se diriman las diferencias en forma privada o pública", aunque también sostiene que es una "metodología rara" visibilizar "los conflictos que generamos nosotros mismos" y considera que "no le hace bien al espacio".

El gobernador prefiere salir de esa discusión y dedicarse a la construcción de un proyecto de poder. Pide para 2022 "poner la energía en trabajar en un plan". Destacó un acuerdo con Patricia Bullrich (PRO) Miguel Pichetto (Peronismo Republicano) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) "para definir una agenda".

Le cierra la puerta a Javier Milei. "Es un límite", dice y pide "no amontonar para ganar".

"Lo que hay que hacer es trabajar. Todos tenemos la actitud de fortalecer Juntos por el Cambio, pero también hay cosas que discutir. Desde el radicalismo no vamos a dejar de hacerlo", afirmó.

Críticas al Gobierno

Por otro lado, a pesar de defender su postura dialoguista con el Gobierno, Morales no ahorra críticas con la Casa Rosada.

"La gestión es mala, estamos frente a un gobierno que es un frente que tiene muchas más diferencias de las que tenemos en Juntos por el Cambio", afirma.

"(El gobierno) No tiene plan. Mientras que muchos gobiernos provinciales hemos administrado la crisis de la pandemia pero también hemos seguido gobernando, el gobierno nacional ha quedado muy envuelto en eso, con muy poca capacidad de gestión y de ejecución y además está generando un endeudamiento importante. Con una situación económica cada vez peor, con una inflación incontrolable, con decisiones que no se entienden muchas vece s", dijo.