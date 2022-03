Gerardo Morales, halcones, irracionales, sí Massa, no Macri

Por si faltara reforzar el concepto, luego insistió en la idea de los acuerdos, sus posibilidades y limitaciones:

Hay que actuar con responsabilidad frente a cada tema institucional. Le compete al Gobierno ordenarse hacia adentro. Las diferencias de JxC son tácticas, no profundas. Hay unidad en cuanto a la mirada que tenemos para el 2023 y debemos hacer el esfuerzo de tener un programa de gobierno, más allá de las diferencias que existe con algunos dirigentes de Pro. El Ejecutivo y el Frente de Todos tienen la responsabilidad de gobernar y atender los intereses del país. Y no deben entrar en el juego de Máximo y Cristina, que no ha dicho nada en particular de la ley y lo único que hace es cuestionar el tema de la deuda con el FMI. Ella tiene todo su derecho a pensar eso, pero hay que resolver sobre la realidad. No renegociar esa deuda era entrar al default. Hay que actuar con responsabilidad frente a cada tema institucional. Le compete al Gobierno ordenarse hacia adentro. Las diferencias de JxC son tácticas, no profundas. Hay unidad en cuanto a la mirada que tenemos para el 2023 y debemos hacer el esfuerzo de tener un programa de gobierno, más allá de las diferencias que existe con algunos dirigentes de Pro. El Ejecutivo y el Frente de Todos tienen la responsabilidad de gobernar y atender los intereses del país. Y no deben entrar en el juego de Máximo y Cristina, que no ha dicho nada en particular de la ley y lo único que hace es cuestionar el tema de la deuda con el FMI. Ella tiene todo su derecho a pensar eso, pero hay que resolver sobre la realidad. No renegociar esa deuda era entrar al default.

gerardo-morales-y-sergio-massa.jpg Gerardo Morales y Sergio Massa.

Sergio Massa y el Pro

Morales mantiene sus coincidencias con Sergio Massa:

Hay sectores responsables dentro del Gobierno, como Sergio Massa, que apuestan a que le vaya bien al país, pero los irracionales tironean. Massa tuvo un rol central, porque ha sido el articulador del diálogo y es, inclusive, él que propuso el 80% del texto de la ley. Hay sectores responsables dentro del Gobierno, como Sergio Massa, que apuestan a que le vaya bien al país, pero los irracionales tironean. Massa tuvo un rol central, porque ha sido el articulador del diálogo y es, inclusive, él que propuso el 80% del texto de la ley.

Su límite es muy razonable: "Hay que tener una actitud responsable y salir de la grieta, que no le sirve a los argentinos. Después, se debatirá cada ley, pero eso es materia del Congreso. Ya dijimos que no estamos dispuestos a aumentar impuestos."

Y Morales mantiene sus discrepancias con algunos del Pro, algo que destaca en el siguiente fragmento de la entrevista:

"-¿Por qué no mencionó a Pro en el tuit que felicitó a los bloques de JxC por el acuerdo?

-Porque antes vi una nota en La Nación en la que decía que el Pro manifestaba que yo estaba “entregado” al Gobierno. Tal vez fue una reacción injusta para dirigentes de Pro que han sido responsables y han estado a la altura. Pero también es cierto que algunos de Pro decían que querían abstenerse o votar en contra durante los días previos a la sesión.

-¿El ala dura de Pro lo provoca por su vínculo con el Gobierno?

-Desde diciembre vengo planteando que nos teníamos que sentar a dialogar porque nosotros habíamos tomado el préstamo, más allá de que Cristina nos había dejado US$ 240.000 millones de deuda y de la que generó Fernández. Y durante este tiempo 'los halcones' me dieron para que tenga. Ahora, resulta que terminó ganando el diálogo, la sensatez y la responsabilidad sobre un tema importante. Me parece que el 'ala dura' del Pro tiene que reflexionar (...). Hay que parar un poco ese campeonato de desacreditaciones y de desprestigiar que viene de dirigentes del Frente de Todos y de algunos 'halcones' de JxC. Eso no le sirve a la sociedad. Hay que actuar con más inteligencia y no ser un ultra-opositor radicalizado."

Entonces irrumpió, en la pregunta del periodista de La Nación, el nombre de Mauricio Macri y su vínculo con los 'halcones'. Morales no quiso personalizar:

En todo caso, Mauricio, siendo el líder de Pro, tenía que orientar hacia la sensatez y actitud responsable. Parece que hay muchos que no les gustó la manera en que termina actuando JxC. Otros del Pro sí estaban conformes, porque han actuado de forma responsable. (...) Acá ganó el diálogo y perdió la insensatez. (...) Usted camina por la calle y la gente sabe que nosotros fuimos al Fondo. Lo dije con un sentido autocrítico y, además, no afirmé que el Pro tenía que hacerse cargo, sino que yo me hacía cargo. Y te agravian por eso. (...) Tienen que bajar un cambio y tomarse un té de tilo o de coca. En todo caso, Mauricio, siendo el líder de Pro, tenía que orientar hacia la sensatez y actitud responsable. Parece que hay muchos que no les gustó la manera en que termina actuando JxC. Otros del Pro sí estaban conformes, porque han actuado de forma responsable. (...) Acá ganó el diálogo y perdió la insensatez. (...) Usted camina por la calle y la gente sabe que nosotros fuimos al Fondo. Lo dije con un sentido autocrítico y, además, no afirmé que el Pro tenía que hacerse cargo, sino que yo me hacía cargo. Y te agravian por eso. (...) Tienen que bajar un cambio y tomarse un té de tilo o de coca.

macri lagarde Christine Legarde y Mauricio Macri: Origen del préstamo del FMI.

Mauricio Macri

Gerardo Morales exige que la UCR no sea un integrante secundario de JxC: "Yo no soy empleado de Pro, sino presidente del radicalismo. Creo que vamos bien con Patricia Bullrich, porque ella es firme, del ala dura, pero tiene sensatez en las cosas cuando hablamos. Y me consta que ella ha hecho un esfuerzo para que bajen un cambio y que no salgan a cuestionar a Facundo Manes. Queremos una relación simétrica en JxC, no nos van a llevar de las narices."

El periodista le recordó lo que los 'halcones' dicen del gobernador y de Massa:

"-En Pro dicen que a usted le preocupa “cuidar más la relación con Massa y el Gobierno que con JxC”. ¿Qué responde?

-Veo que les molestó el tuit. Yo he planteado una realidad frente a un tema concreto que es la deuda con el FMI. Hay gente de Pro que habla más que yo con Alberto y con Massa. Son unos hipócritas. (...) Algunos hacen buen acting hacia afuera. Cuando me convoca el Presidente, yo voy. Tengo la relación que tengo que tener como gobernador. Y como presidente del partido digo las cosas que debo decir."

La coincidencia con Massa:

Hay que tender puentes de diálogo con sectores del peronismo que no están en el Gobierno y grupos racionales del Frente de Todos. Si nos toca gobernar en 2023, habrá que tener diálogo para impulsar las leyes que necesitamos para sacar adelante el país. El concepto es que hay que salir de la grieta. Hay que tender puentes de diálogo con sectores del peronismo que no están en el Gobierno y grupos racionales del Frente de Todos. Si nos toca gobernar en 2023, habrá que tener diálogo para impulsar las leyes que necesitamos para sacar adelante el país. El concepto es que hay que salir de la grieta.

Luego, Morales reivindicó su rol de crítico y opositor:

"Estamos frente a un mal gobierno, que siempre nos va a dejar una bomba de tiempo, con o sin acuerdo con el Fondo. El problema es la deuda en pesos. Hay que ver cuánto dura este acuerdo, que es responsabilidad de un gobierno que gestiona mal."

El periodista introdujo lo que pareciera ser una línea constante en La Nación: el intento de reivindicar a Macri, tal como Página/12 intenta hacerlo con CFK.

"-¿Macri recuperó centralidad en JxC y en Pro?

-Me parece que tiene el liderazgo. Veo que algunos dirigentes de Pro, encumbrados, respetan las cosas que él dice. No creo que haya recuperado centralidad, porque ya tiene un lugar. Ha sido Presidente y, por eso, tiene un peso propio, que es importante en Pro y en JxC.

-¿Nota una reivindicación de la figura de Macri en la sociedad o el expresidente no tiene chances de volver en 2023?

-No soy quien para decir si tiene chances o no. No quisiera que vuelva a ser Presidente. Esa es mi opinión. Eso no le gusta a él y por eso se enoja conmigo. Yo digo lo que pienso y otros hablan por abajo."

---------------

Otras notas de Urgente24:

YPF subió combustibles: Entre 9,5 y 11,5% más desde hoy

Rusia ejecutó "180 mercenarios" pero es lunes 14 de diálogo

Duro cruce JxC Vs Espert pensando en el voto de derecha 2023

"No sé": Aníbal Fernández y el misterio de las vallas