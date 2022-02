El déficit se elimina por ajuste o crecimiento de ingresos. Mi duda, y esto lo tiene que disipar el ministro de Economía para lograr un consenso amplio en el bloque y en el parlamento, es para el supuesto de que no haya crecimiento que compense la caída del déficit, cuál es el instrumento tributario y legislativo para que no haya ajuste. Esa pregunta es clave para definir el apoyo El déficit se elimina por ajuste o crecimiento de ingresos. Mi duda, y esto lo tiene que disipar el ministro de Economía para lograr un consenso amplio en el bloque y en el parlamento, es para el supuesto de que no haya crecimiento que compense la caída del déficit, cuál es el instrumento tributario y legislativo para que no haya ajuste. Esa pregunta es clave para definir el apoyo

Palazzo dijo desconocer la "letra chica" de los "entendimientos" a la vez que afirmó que sólo conoce los lineamientos generales que anunció el ministro Martín Guzmán en aquella conferencia de prensa.

En base a esa primera aproximación, para el diputado "no hay objeciones para apoyar" el acuerdo. "En las condiciones de lo que expresó el Ministro, sin reformas laborales, sin reforma previsionales y sin ajuste, no le veo mayores objeciones", resaltó esta vez en diálogo con El Destape Radio.

No obstante, Palazzo dijo que se trata de "un acuerdo a acompañar", siempre y cuando "las condiciones son las planteadas", con lo que condicionó de alguna forma su voto.

Aún así, el líder de la Bancaria se despegó de la postura de Eduardo Berrozpe, secretario de prensa ese sindicato, quien había expresado que "aceptar las condiciones que quiere imponer el Fondo Monetario es peor que caer en default porque eso generaría una crisis política en Argentina”.

En esa entrevista también insistió en que “la premisa del ajuste o no, es central". "Si se disminuye el déficit desde la base del crecimiento, sería bueno saber qué instrumentos se van a manejar si el crecimiento no es suficiente para frenar el déficit", planteó.

Respecto a cómo viene el apoyo del bloque de Diputados tras la renuncia de Máximo Kirchner a su conducción, Palazzo afirmó que el flamante jefe de la bancada, Germán Martínez, "no da por perdido ningún voto". "Él tiene confianza en que las dudas se disipen cuando esté la letra chica del acuerdo”, contó. Y señaló del mismo modo que “no existe posibilidad que se rompa el Frente de Todos. Hay que resolver las tensiones internas dentro de la coalición”.

Tal como informó Urgente24, desde sectores no peronista del Frente de Todos anticiparon que unos 30 diputados se abstendrán de votar el acuerdo que llegue al Congreso con la finalidad de mostrar disidencias pero no obturar la aprobación.

Incluso, Itai Hagman, del bloque que responde a Juan Grabois, dijo que si se incluye algún tipo de compensación para los sectores vulnerables, hasta lo podría votar a favor.

Justo, como si se tratara de un centro a ese sector, el exministro Agustín Rossi comentó este jueves en diálogo radial que se debe contemplar la implementación de un "salario universal", una de las iniciativas que impulsa el espacio de Grabois.

FMI

El vocero Gerry Rice sostuvo que “estas conversaciones continúan, el staff técnico del Fondo está trabajado muy estrechamente con las autoridades argentinas para llegar a un acuerdo a nivel del staff técnico”.

Recordó que el staff técnico del Fondo y las autoridades argentinas llegaron a un entendimiento sobre cuestiones clave para lograr un programa de apoyo del organismo, como quedó plasmado en un reciente comunicado. Estos acuerdos incluyen el camino fiscal para mejorar las finanzas públicas y el financiamiento monetario del déficit.

También mencionó “el entendimiento sobre la reducción sostenida de los subsidios económicos y en movilizar el soporte externo para fortalecer la resiliencia de la economía argentina”.

Rice consideró que “el enfoque es realista, pragmático y creíble para diseñar un programa para la Argentina que va a fortalecer la estabilidad macroeconómica del país y comenzar a abordar los profundos desafíos que enfrenta”.

“El próximo paso será alcanzar un acuerdo a nivel del staff (staff level agreement) que será anunciado. Luego el siguiente paso es que la propuesta de programa será elevada al Directorio que tomará la decisión final”, precisó Rice.

Respecto de la llegada de una misión al país, requisito para la firma del acuerdo con el staff, el vocero dijo “no tengo fecha para una misión”.

Ante una consulta sobre los dichos del presidente Alberto Fernández en cuanto a que “el próximo vencimiento con el FMI no es un problema” y sobre si el organismo tenía previsto posponer el vencimiento del pago del mediados de marzo por unos US$2.800 millones. La respuesta del vocero fue: “no voy a especular sobre otras alternativas, nos focalizamos donde estamos porque se han hecho progresos en los entendimientos, las discusiones continúan”.

El vocero evitó referirse a los detalles técnicos de las negociaciones, “nunca lo hacemos, no voy a entrar en detalles de lo que se está discutiendo”, enfatizó.