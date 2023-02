En el kirchnerismo el consenso general es que hay que rediscutir los términos del acuerdo. Sin embargo, aparecen matices. Uno de ellos lo expuso el exsecretario de Comercio Interior Roberto Feletti, quien introdujo que debe haber una condición previa a la hora de pedir la reapertura de las negociaciones con el Fondo.

Feletti P.jpg Roberto Feletti, exsecretario de Comercio Interior.

"Yo creo que sí, hay que reabrir la discusión con el Fondo. Pero hay que hacerlo con un montón de dólares arriba del Banco Central", dijo.

"Néstor Kirchner...está bien, era una cifra menor, una cuarta parte, de US$10 mil millones, sale pagando, diciéndole al FMI "tomen, váyanse", pero porque tenía reservas. Si acá se hubieran acumulado los superávits comerciales enormes de 2020 y 2021, de unos US$27 mil millones, seguramente la discusión con el Fondo hubiera sido otra", sostuvo Feletti, en diálogo con El Destape Radio.

En esa línea, el exfuncionario consideró que el exministro de Economía Martín Guzmán incurrió en "un error" al no acumular reservas del Banco Central. "No podía ser que tuviéramos superávits comerciales que pasaban los US$13 mil millones, US$14 mil millones... yo no digo que vayas a juntar hasta el último dólar para el BCRA, pero las reservas no crecieron", aseguró.

"De casi US$27 mil millones tenías que por lo menos acumular US$15 mil millones. Y con esos US$15 mil millones te parabas con el Fondo distinto, incluso hacer un pago de US$10 mil millones y bajar las presiones. Había muchos mecanismos", dijo.

Embed

Feletti además lamentó que el Gobierno no hubiera discutido "la sobrecuota" que el FMI le otorgó a la gestión de Macri. Explicó que el organismo sólo podría haberle otorgado unos US$25 mil millones en relación a la cuota que le paga el país, pero, en cambio, le dio US$57 mil millones, de los que se desembolsaron US$44 millones.

"Subieron casi US$20 mil millones el límite para ese tipo de crédito (Stand by), entonces, mal el Fondo puede ponerse puntilloso cuando ellos hicieron eso. Y el Gobierno debió haber planteado que "esos US$20 mil millones en exceso vamos a discutirlos". Pero no hubo esa decisión", dijo.

Consultado sobre los mecanismos para generar divisas y recomponer las reservas, Feletti se mostró a favor de los "tipo de cambios diferenciales", como el "dólar soja", que fue duramente cuestionado por Máximo Kirchner. No obstante, advirtió que ante la restricción externa, la administración del comercio exterior debe permitir un "tipo de cambio competitivo, pero que no deteriore el salario".

En esa línea, consideró que "vamos a un escenario en el que el Estado tiene que tener un grado de control de divisas" a partir de los dólares que pueda generar las exportaciones de energía de Vaca Muerta.

Más contenido de Urgente24

Dólar: JXC agita otra corrida cambiaria y advierten por bancos

Cómo debería ser el candidato del FdT, según Capitanich

Sondeo en PBA con duelo a presidente entre Patricia Bullrich y CFK

Agonía de la agenda Durán Barba, desafío Massa 2023