Fiscales de mesa furiosos con la oposición: qué alega JxC

https://twitter.com/julianyosovitch/status/1435023663879819269 Que genios los de Juntos por el Cambio . Me ofrezco para fiscalizar, me toca la matanza y el viernes me dicen que no hay transporte. Tengo que ir yo por mi cuenta a Villa Luzuriaga a las 6am



Voy a ir pero son unos idiotas. Ni una fiscalización saben administrar. Déjate de joder — Julián Yosovitch (@julianyosovitch) September 6, 2021

A raíz de esa publicación, que se viralizó de manera inmediata, cientos de personas respondieron ante la queja, y expresaron también su malestar con la coalición opositora por la falta de organización.

"Me paso lo mismo en 2019 y 2017. Me dejaron pagando el día antes, me quede con las ganas... Por eso perdieron. Después dicen que les robaron los votos. Ni eso organizan. No saben hacer política, lamentablemente para nosotros... Me pasa lo mismo en Florida Oeste que es una joya al lado de a dónde te mandaron. Espero tener las cubiertas del auto cuando termine... No paran de defraudarte Juli. Hay que buscar otras alternativas. Entiendo que uno termine votando a la opción menos mala, pero los 4 años de juntos por el cambio un desastre. Pura expectativa", fueron algunos de los miles de mensajes quejándose que recibió el autor del tuit inicial.

Sin embargo, también hubo quienes criticaron al periodista y se armó un debate sobre para qué se ofreció para ser parte de los fiscales de mesa y si su queja pública realmente sumaba al espacio y la militancia:

"Hola Julián! Tenemos 2937 mesas (sin mesas de extranjeros), te imaginas mandar a buscar a todos? Logísticamente inviable. No obstante, si queres te llevo yo, que voy para allá... Esto es a pulmón Yosovitch. Porque queremos y nos preocupamos. Este comentario negativo de me llevan y me traen y me pagan el morfi no sirve. Aleja potenciales fiscales... Hay que anotarse como fiscal de los peronistas. Te buscan, te pagan, te dan de comer y te llevan. Después le jugas en contra... Jaja bueno que esperabas el UBER COMFORT esperándote 5:30am en la puerta de tu casa con un café de STARBUCKS", fueron parte de las respuestas que recibió.

Qué alegan desde Juntos por el Cambio

Tras el revuelo que generó el tuit, Urgente24 se comunicó con dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes explicaron la situación en detalle sobre lo que ocurre con los fiscales de mesa.

"Claro que vimos el tuit.. No entiende nada este chico. más de 3.000 fiscales en La Matanza...si vamos a buscar a cada uno...", dijeron desde la oposición.

"Hay personas como esta que se expresó por Twitter que no entienden que acá lo que estamos defendiendo es el voto, ideas, y bueno, se miran el ombligo y sin necesidad alguna salen a hacer estas declaraciones que son propias de la inmadurez de lo que es un acto cívico... la verdad que si tiene esta postura es mejor que no sea fiscal", dispararon.

Además, fuentes de JxC en La Matanza explicaron que de registrarse bajas, ya hay personas que irán a suplantar a quienes por alguna razón decidan faltar.

"Nosotros en La Matanza necesitamos un total de 3.648 fiscales, de los cuales ya los tenemos todos. Obviamente en un volumen tan grande muchas veces tenés algunos faltantes, algunos que ese día se les complica, y para eso tenemos una base para reemplazar a quienes no vayan", dijeron.

Y añadieron: "nosotros sabemos que es muy importante que los fiscales de mesa estén en el momento del acta de cierre de escrutinio, con la firma de todas las autoridades, con lo cual necesitas un fiscal por cada una de las mesas que tenés en el distrito".

"Sí, hay gente que se baja y que rezonga un poco, pero bueno, se le reemplazará... no hay faltantes ni nada por el estilo", sentenciaron.