Federico Angelini tensionó la interna del PRO: "Que Larreta se vaya si no se siente identificado"

Con respecto a los dichos de Rodríguez Larreta, quien se manifestó en contra de "las propuestas de fusión, de cogobierno", el exdiputado nacional señaló: "No sé por qué hace esa referencia cuando ese no es el objetivo. Los dirigentes del PRO tienen la intención de un partido que ya tiene más de 15 años de historia, ganó y perdió elecciones, tiene gobernadores e intendentes" y aseguró que "No tienen como objetivo entregarle el partido a Milei".