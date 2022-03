Facundo Jones Huala lleva un mes prófugo

Las especulaciones de un lado y otro de la frontera admiten que será difícil dar con el activista mapuche antes de que se cumpla el plazo de la condena.

Facundo Jones Huala ya estuvo prófugo de la Justicia chilena cuando en la misma causa por la que fue condenado, violó la prisión domiciliaria y se fugó a Argentina, sin pasar por un control fronterizo habilitado Facundo Jones Huala ya estuvo prófugo de la Justicia chilena cuando en la misma causa por la que fue condenado, violó la prisión domiciliaria y se fugó a Argentina, sin pasar por un control fronterizo habilitado

Su detención en esa ocasión, en junio de 2017, fue por casualidad ya que fue detectado en un control de tránsito de rutina en el puesto Villegas de Gendarmería Nacional sobre la ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón, cuando viajaba en un vehículo.

Regresar a la cárcel

El 15 de febrero pasado los integrantes de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Chile con un voto dividido ordenaron que el referente mapuche debía regresar a la cárcel para cumplir su condena, al hacer lugar al planteo del gobierno de Sebastián Piñera que apeló la decisión de la libertad condicional que otorgó la Cámara de Apelaciones de Temuco el 21 de enero.

Según argumentaron, Jones Huala no reunía los requisitos para acceder a ese beneficio de libertad condicional debido a que no había avanzado en su proceso de reinserción y no reconocía la gravedad de los hechos por los cuáles fue condenado.

También los jueces cuestionaron que la Cámara de Apelaciones haya argumentado su decisión con el artículo 10 del Convenio 169, que prevé que cuando se impongan sanciones penales a miembros de pueblos indígenas "deberá (…) darse preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento".

En este punto advirtieron que "no puede interpretarse en el sentido de que dicha preferencia es de carácter absoluto, puesto que esto llevaría al absurdo que en todo los casos en que se juzgue a un miembro de un pueblo indígena por la comisión de un delito, por grave que sea, su pena no la cumpliría privado de libertad en un establecimiento estatal".

------------------------

Otras notas en Urgente24:

Precios Cuidados: Las empresas piden el doble de enero

Rusia y Ucrania volvieron a la mesa de negociaciones

Llegan brasileros a Bariloche y piden piedad con los precios

Ucrania: A punta de pistola, Rusia pergeña el estado títere