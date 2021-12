INTERVENCION SENADOR ESTEBAN BULLRICH - SESIÓN 09-12-21

El discurso

“Ser parte del Senado de la nación ha sido uno de los honores más grandes y desafiantes de mi vida política y en general. Acá encontré un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria y ude hacer mi aporte para lo que voy a seguir buscando un mejor país para mis hijas”, comezó Bullrich durante su despedida en el Senado en el que no pudo por momentos evitar quebrar en llanto. Lo acompañaba su esposa.

Agradeció a la vicepresidenta Cristina Kirchner por “las muestras de afecto” que mantuvo hacia su persona. “Desde que entré a la política siempre intenté de ser fiel a mí mismo, no mentirme, hacer lo que sentía aunque no fuera inconveniente. Hoy, desde este recinto que me honra ser parte, vengo a hacer algo que va en contra de cada fibra de mi cuerpo, nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales”, expresó.

Además, aseguró que tomó esa decisión “con todo el dolor del mundo y la frustración de no tener alternativa quiero anunciar la renuncia a mi cargo. Renuncio a mi banca con mucha tristeza”. El legislador aprovechó para presentar un proyecto sobre educación inclusiva para que se trate sobre tablas.

En otra parte, el senador cuestionó que Argentina “vive enfocada en la grieta y en el debate violento". Dijo: "Un país que escapa de la política, la desprecia y la condena. Una país en el que la gente se recluye en lo privado, soltando el sueño de ser parte de la construcción de una Argentina mejor. Un país en el que empujamos a la gente a no ejercer el rol más alto de una democracia, el rol de ciudadano, sé que estas palabras pueden parecer la de un soñador, lo soy, pero como en aquella canción que nos invita a imaginar, sé que no soy el único”.