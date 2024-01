Estados Unidos viaja a la Luna para lanzar cremaciones

Un nuevo e imponente cohete no tripulado despegó con éxito hacia la luna desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, a las 2:18 am ET del lunes. El cohete llamado Vulcan Centaur fue desarrollado con ciencia de la NASA por United Launch Alliance (ULA), una empresa compuesta por Boeing y Lockheed Martin.