Represalia: Irak expulsará a la coalición antiyihadista

Escalada regional

La escalada de violencia en la región sigue creciendo. La animosidad es tan grande que los analistas temen una escalada mundial.

La dura ofensiva vengativa de las FDI en Gaza, los bombardeos al sur del Líbano detrás de la Hezbollah - autoría de las FF.AA. judías y USA- y en dos aeropuertos en Siria y los asaltos/secuestros de barcos (afines a Israel) en el Mar Rojo de parte de los hutíes de Yemen.

Este viernes (05/01/24) el primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, anunció la formación de un comité bilateral para programar la retirada de las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos.

La coalición internacional, liderada por Washington, fue desplegada en Irak en 2014 para luchar contra el grupo Estado Islámico. Allí, Usa tiene 2.500 soldados en Irak y 900 en Siria en el marco de esta coalición, del que son parte países como Francia o España.

Cabe destacar, Sudani tiene un control limitado sobre algunas facciones respaldadas por Irán, cuyo apoyo necesitaba para ganar el poder hace un año y que ahora forman un bloque poderoso en su coalición de gobierno, según Reuters.

image.png Mohamed Shia al Sudani.

"Recalcamos nuestra firme posición de poner fin a la existencia de la coalición internacional una vez que hayan terminado las justificaciones para su existencia".

El asesinato del líder de una milicia proiraní en Bagdad fue un "acto de legítima defensa", según Washington, pero considerado como una "agresión" de la coalición internacional por las autoridades iraquíes.

"Los incidentes más graves" que se "han repetido más de una vez en Irak" han sido provocados por "ataques de fuerzas de la coalición internacional contra los cuarteles generales de las Fuerzas de la Multitud Popular", justificó Sudani. Aquella es una agrupación de milicias progubernamental, integrada mayoritariamente por grupos proiraníes,

Sus declaraciones se produjeron durante un homenaje al general Qasem Soleimani, arquitecto de las operaciones iraníes en Oriente Medio, asesinado por un dron estadounidense en enero de 2020 en Bagdad.

Días atrás, una doble explosión en pleno aniversario de la muerte del comandante asesinado Qassem Soleimani en Irán mató al menos 103 personas, incluido niños.

El Estado Islámico se atribuyó el jueves la responsabilidad. Sin embargo, ex funcionarios y autoridades responsabilizan a Estados Unidos e Israel. Kianush Jahanpur, ex portavoz del Ministerio de Salud de Irán, dijo en las redes sociales: "La respuesta a este crimen sólo debería estar en Tel Aviv, Haifa". Este viernes el régimen talibán apresó a sospechosos pero aún no dieron a conocer sus nacionalidades ni identidades.

Más contenido de Urgente24

Kilo de carne a más de $20 mil: "No vamos a intervenir en precios"

Colectivos en Santa Fe: Pese a los fondos de Nación, solicitan nueva tarifa

Inteligencia Artificial reveló las profesiones con más salida laboral

Corea del Norte disparó misiles al sur: Maniobran con fuego

Oscar Pistorius: Su insólita defensa, intento de suicido y cara a cara con su ex seguro