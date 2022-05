Espert desafió a Pablo Duggan: "Invitame así nos divertimos"

El cruce televisivo

El pedido de Espert para que Duggan lo invite nuevamente a su programa para divertirse “un rato”, hacía referencia a la emisión donde ambos tuvieron fuertes cruces y que aún se recuerda por la amenaza del periodista de cortarle el micrófono al legislador.

En el programa del 28 de marzo pasado, hubo discusiones subidas de tono por la cifra de desaparecidos en la dictadura, el ‘curro’ de los derechos humanos, la relación con Javier Milei y el surgimiento de una nueva derecha.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando un panelista le hizo una consulta por las “nuevas derechas” y Espert pidió: “¿Me podés hablar de mí y no de las nuevas derechas? Me metés en el paquete de Bolsonaro, de Trump”.

"José Luis, déjalo terminar y después le respondés. José Luis, no hables arriba, si no es imposible", le decía Duggan.

“Si vos me preguntás, te voy a hablar arriba. Si él, en lugar de hablarme a mí, habla de la nueva derecha….hablame a mí, flaco”, retrucó Espert y el conductor lo amenazó: "Escuchá la pregunta. Si no lo vas a dejar contestar, es una actitud violenta de tu parte y corto el reportaje ya mismo. O lo dejás terminar la pregunta o cortamos ahora".

Y el diputado contestó: “Cortalo al reportaje, dale. Boludeces no voy a escuchar. Pablito, no te me hagás el fino, el pobrecito, porque en mi ausencia decís de todo menos bonito y ahora estoy sentado acá”.

“¿Vas a escuchar la pregunta?”, insistió Duggan y agregó: “Cortamos el reportaje, listo chicos”, pero no lo hizo y la nota continuó. Ante esto, Espert disparó: “Duggan cobarde. No se la banca. Tiene por lo menos tres con él. Más él, cuatro, y no se la banca conmigo solito. Me meten en categorías en las cuales no pertenezco. Ninguno de ustedes me puede hacer nada. Me puede doler que un hijo no me quiera, pero que ustedes no me quieran es lo que debería ocurrir”.

Sin cumplir su amenaza, al cierre de la entrevista, Espert acotó: “¿La pasaron bien, chicos? Yo la pasé fantástico. Por favor, barbita blanca, Papá Noel, traeme otra vez pronto”.

“Cuando quieras, pero si escuchás las preguntas”, le advirtió Duggan, sin embargo el diputado le recordó: “Vos me dijiste que ibas a cortar y no cortaste. No tuviste huevos. Cuando amenazás, tenés que cumplir la amenaza. No te la creo”.

