¿Es Facundo Manes la oveja negra de Juntos por el Cambio?

Facundo Manes ¿la oveja negra?

"Es como la oveja negra, yo no le tengo confianza", dice un diputado en OFF a Urgente24, mientras que otro apeló a la chicana "y... y es radical", dijo entre risas.

Aunque hasta hace poco Facundo Manes no era noticia, en las últimas horas quedó en el centro de la escena por negarse a firmar el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

Recordemos que Juntos por el Cambio solicitó, a través de un proyecto que ingresó al Congreso, el pedido de juicio político a Alberto Fernández, solicitud que se dio luego de que el Presidente hiciera una odiosa y polémica comparación entre el fallecido Alberto Nisman y el fiscal Alberto Nisman.

Ese proyecto fue firmado en principio por Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Rodrigo de Loredo, Paula Omodeo, Claudio Poggi y Carlos Zapata, pero luego adhirieron más de 100 diputados. Sin embargo, Facundo Manes se negó a hacerlo.

“Seamos claros: un pedido de juicio político es una medida para remover al Presidente. Es una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no se puede banalizar”, dijo Manes en sus redes sociales para explicar el por qué no firmó ese proyecto.

Su posición ante este tema generó la indignación y furia de muchos integrantes de Juntos por el Cambio, mayormente del PRO, pero también de los propios de la UCR, ya que algunos desde el radicalismo consideran que "el contexto político actual y los constantes errores del Gobierno no dan lugar a medias tintas", alegan.

Aunque la mayoría prefirió quedarse callado y opinar puertas para adentro o "en off" sobre la decisión de Facundo Manes, quien salió con los pelos de punta fue Patricia Bullrich: “Es una irresponsabilidad institucional, se tiene que hacer cargo”, dijo la líder del PRO en diálogo con LN+.

Tampoco se quedó callado Mauricio Macri, que en su visita a Córdoba fue consultado por la actitud del neurocientífico y respondió:

"Lo de Manes la verdad que es una más. Es otra más de Manes...", dijo el expresidente entre suspiros.

"Estas actitudes individualistas no suman para nada, para absolutamente nada. Es parte de creer que todo pasa por una autorreferencia y no por un trabajo en equipo", criticó el expresidente.

Fuera del PRO también hubo reproches públicos para Facundo Manes, y llegaron de la mano de la Coalición Cívica.

En ese sentido, el diputado nacional por Catamarca, Rubén Manzi, tomó partido sobre lo ocurrido y opinó: “No podemos jugar de neutrales en una situación tan grave, no es una banalización”.

“No se banaliza la cuestión del pedido de juicio político. Manes entró en una contradicción muy grave porque él dice que hay que oponerse a las mafias y luego dice que es un exceso el pedido de juicio político. Ahora ¿nos oponemos a las mafias? sí, pero no le pidamos juicio político si pensamos que detrás de esto hubo una actitud cuasi mafiosa. Hay una contracción en sí misma”, añadió el legislador en diálogo con Diputados TV.

Y reflexionó: “ No quiero dramatizar, pero cuando Manes puso su posición me acordé de esa frase de la Divina Comedia que dice que uno de los lugares del infierno está reservado para aquellos que en momentos de profunda crisis optan por ser neutrales porque en épocas de profundas crisis no cabe la neutralidad. Uno se puede equivocar, parte del pueblo argentino que cree que CFK es inocente o la otra parte que cree que es culpable, la equivocación existe en el hombre y la política, pero no podemos jugar de neutrales en una situación tan grave porque estamos hablando de uno de los delitos que la Constitución impone como de los más graves”.

Por último, el rechazo al neurocientífico se puede leer también en el mundo de las redes sociales, en donde la militancia 2.0 lo tilda, entre otros adjetivos calificativos, de "traidor, panqueque, egocéntrico y/o kirchnerista".