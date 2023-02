Ensalada de encuestas: Milei, CFK, Macri, HRL ¡y Cúneo!

Federico González realizó una extensa medición de precandidatos a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo la novedad de ratificar a Axel Kicillof arriba en el FdT y en la general -recordar que no hay balotaje en el mayor distrito electoral argentino-, seguido por Diego Santilli -a distancia, quedando el interrogante de si él podrá retener a los posibles electores en PASO de Cristian Ritondo, Diego Valenzuela, Néstor Grindetti, Gustavo Posse, Martín Tetaz, Joaquín de la Torre, etc. etc.-. Luego ya se ubica Fernando Burlando, superando a José Luis Espert. Provoca curiosidad Santiago Cúneo con 1,9.