Encuesta: Massa alcanza a Milei (empate en 1ra y en balotaje)

"El empate técnico es por eso. Milei ha sufrido una merma electoral. Ha perdido la expectativa que había gestado por post PASO y sufre un desgaste cotidiano", explica en contacto este medio Cristian Buttié, director de CB Consultora.

El consultor detalló que ese "desgaste" del libertario es por la acción tanto de Unión por la Patria como de JxC.

"Bullrich lo ha apuntado a Milei como alguien a quien le puede sacar votos que históricamente eran de JxC, un voto antioficialista. Y el oficialismo quiere dejarlo expuesto para recuperar votos en el conurbano y en el norte del país, donde Milei hizo una buena elección", dijo.

"Ese desgaste limita la proyección de seguir creciendo de Milei, pero la base electoral está y por eso hasta el momento el balotaje es Sergio Massa-Javier Milei, pero no está definido quién va a ganar la elección en términos individuales", agregó.

La encuesta de CB incluye una 2da placa que toma sólo los votos afirmativos, por lo que se excluyen los indecisos (6,5) y el voto en blanco (3,2%), que es la metodología que tomará para las elecciones generales. En este escenario, Milei estira la ventaja sobre Massa, pero se mantiene el empate técnico por el margen de error del estudio (1,5%).

En cuanto al retroceso de Bullrich, los puntos que perdió habrían ido en parte hacia Juan Schiaretti, quien duplicó su intención de voto entre una encuesta y la otra. Buttié consideró que el gobernador de Córdoba y candidato presidencial fue quien mejor capitalizó el debate.

"El debate restó más de lo que sumó para los principales candidatos, y sumó para Juan Schiaretti, que estaba con un alto grado de desconocimiento. Esto lo ayudó a posicionarse. Sigue estando lejos de la pelea, pero logra ganar terreno en Córdoba para sumar un diputado más y hacer una buena elección en el interior del país", sostuvo el analista.

Consultado sobre si la retracción en la intención de voto de Milei refleja el impacto de sus declaraciones sobre los plazos fijos y los pesos, que habrían disparado la última corrida cambiaria, Buttie explicó:

"Es un poco de todo. Nada es determinante, pero todo influye. Lo mismo sucede con el peronismo y por qué no puede seguir creciendo hasta los 35 puntos. Nada hace erosionar la base electoral, pero te limita la proyección a seguir creciendo. Lo de Insaurralde, lo de 'Chocolate', la coyuntura económica, no erosionan la base electoral porque justamente se está votando como mal menor al peronismo, no porque se esté enamnorado de este gobierno. Eso ayuda a que Massa tenga la base necesaria para no solamente colarse en el balotaje, sino además, en la medida que Milei no pueda seguir creciendo, disputarle el primer lugar el 22/10".

Balotaje

La encuesta de CB Consultora también incluye escenarios de balotaje. Si lo disputaran Milei y Massa, que es lo más probable de acuerdo los resultados que arroja, la situación vuelve a ser de empate técnico, aunque con ventaja del libertario: 36,9% vs. 35,3%. En este escenario hay 12% de indecisos y 17% de voto en blaco, nulo y quienes no irán a votar.

La 2da hipótesis enfrenta a Massa con Patricia Bullrich. Se impone el ministro, pero la distancia implica también un empate técnico: 35,1% vs. 34,8%. Los indecisos son el 11% y hay un 18,7% de voto blanco, nulo y abstencionistas.

El último escenario enfrenta a Milei con Bullrich. El libertario se impone más holgadamente, por 3 puntos de diferencia, pero con mayor cantidad de indecisos (13%) y votos en blancos, nulos, y abstencionistas (23,6%).

