En Santa Fe hay hambre: Los comedores sociales reflejan la crisis económica

image.png Aumentó la demanda alimentaria en comedores.

Comedores de Rosario sin ayuda

Por su parte, ante una escalada demanda en los comedores, el Frente Social Esperanza de la Patria reclama ayuda por parte del Municipio de Rosario para lograr desarrollar las actividades en los 26 merenderos (y comedores) que tienen en la localidad.

Al respecto, Rubén Jiménez, uno re los referentes de la agrupación, precisó: "Tenemos 26 comedores y merenderos, entre los cuales dos clubes: el Grandoli y Juan XXIII. Nuestro reclamo es hacia el nivel local". Todo desencadenó el Día del Niño cuando sólo a tres comedores "les dieron dos cajitas de alfajores y dos bolsitas: una de leche y una chocolatada", mientras que a los otros, nada.

"La Municipalidad nos pidió carpetas, se han hecho auditorías, nos pidieron las planillas, todo para el Día del Niño. Se presentó en tiempo y forma, quedaron en brindarnos la ayuda, pero no la están realizando. Ahora ni me atienden los llamados que siempre me atendían. Después, también queremos el acompañamiento hacia los comedores con otros recursos, como la garrafa y algo de frescos", explayó.

De manera continuada, remarcó que dentro de esos comedores, hay registradas 3.000, con un promedio de alrededor de 2.500 chicos. Por ende, Jiménez apuntó: "Entendemos la situación del país, y la Municipalidad, y todo, pero es avasallante que ante una propuesta de papeles y todo como pidieron, no nos den respuesta".

El impacto en los mayores

Debido a los altos costos de los alimentos, y de otros elementos fundamentales, gran cantidad de personas mayores también se comenzar a acercar a los comedores comunitarios. La recesión no da respiro.

"Evidentemente, se está empezando a sentir el contexto económico y social. Por más que los precios parecen estabilizarse un poco, hay otros precios de cuestiones básicas como los remedios, también el corrimiento del pan y demás que hacen que, por ejemplo, el sector de las personas mayores están teniendo más necesidad", lamentó teniendo en consideración que los jubilados están sufriendo una paliza reiterada y no logran sostenerse.

Sin embargo, ante esta problemática la ayuda alimentaria en la provincia de Santa Fe aumentó un 30% más. Este "beneficio" también la empezarán a recibir los jubilados, luego del recortes de 44 medicamentos de la cartilla de PAMI.

image.png Actualmente, tener servido un plato de comida en el hogar se convirtió en un lujo que no todos pueden acceder.

