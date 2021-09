En la City Porteña advierten al campo

Si pasa a cancelar $ 422.174 millones de esos adelantos, quedaría con un saldo de $ 432.826 millones, esto implica una reducción de los pasivos monetarios".

En una columna en Perfil, advirtió:

Le queda margen para emitir $ 1.197.174 millones, que no significa que los emitirá de aquí a fin de año. Lo que está haciendo es reservándose la potestad de emitir más dinero durante el año 2022. Esto implica que no hay en la mira una devaluación del dólar oficial

En este sentido, proyectó:

El gobierno está fijando una continuidad de la política monetaria de tipo de cambio bajo, hay que recalcular los pasivos monetarios hacia fin de año. Para nosotros esto es muy malo ya que les generaría menos rentabilidad a los sectores exportadores. El campo es el principal perjudicado

Di Stéfano agregó que "Argentina debería tomar nota de la baja en Chicago de la soja, maíz y trigo, esto compromete los ingresos futuros de dólares, y la menor recaudación de derechos de exportación".