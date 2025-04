En cuenta regresiva, Javier Milei celebra (¿?) pero CGT también

Live Blog Post

FMI: Versiones de devaluación y muchos rumores

Por estas horas, muchas versiones, rumores y debates sobre el programa que aprobaría mañana (11/04) el FMI para la Argentina y las implicancias para el país.

Una devaluación es "una posibilidad", aseguran en la city, por más que el Gobierno haya asegurado y recontra asegurado que eso no ocurrirá.

"El staff del FMI y el equipo económico avanzarían en un esquema de bandas cambiarias, y creemos que podría eliminarse el dólar blend. ¿Esto implicaría un salto del dólar para que el oficial alcance al blend? Es una posibilidad", aseguraron desde la consultora Delphos Investment.

El economista Christian Buteler también adhiere a esta versión:

En tanto, hay cierto consenso en que el dinero que podría desembolsar "no alcanza". El economista Luis Secco fue quien hoy sumó su voz en ese sentido: “El monto acordado no te alcanza. Si no hay una nueva renegociación, que por ahora parece poco probable, a mí me preocupa”.

“Necesitás un acuerdo más contundente, con más fondos frescos y un régimen cambiario distinto. Pero el Fondo no está dispuesto a darnos reservas que vayamos a regalar”, sostuvo.

En ese sentido, Secco recordó que el FMI ya venía reclamando el levantamiento del cepo y una mayor liberalización del mercado de cambios. Por eso, consideró que el Gobierno debe demostrar que tiene una política cambiaria clara, herramientas operativas y un Banco Central con capacidad de intervención.

“El tipo de cambio fijo limita mucho al BCRA. En cambio, un tipo de cambio flotante te da un colchón estabilizador”, explicó.

En tanto, parece que un nuevo acuerdo con el FMI no tiene aceptación en la opinión pública: