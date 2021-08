Elecciones 2021: En PBA, gana el desinterés y la apatía

Luego, diferenció los indecisos duros de los blandos, que "son los que no saben a quién votar, pero sí saben a quién no votarían". En cambio, "los indecisos duros no saben a quién votar pero tampoco cuándo ni qué se vota. Esos son números altos en este momento y creo que eso es lo que refleja la indiferencia que se traduce en el nivel de distanciamiento entre la política y la gente", concluyó.

Clima social

Su encuesta, realizada con cuestionario estructurado de preguntas cerradas sobre un total de 1507 casos totales y con un error de muestreo de +/- 2,5%, revela además que el clima social no es el mejor en materia económica (el 43.9% cree que lo peor está por venir), aunque sí en lo sanitario, puesto que más del 50% cree que lo "peor de la pandemia" ya pasó.

economia cb.jpg Gráfico de la encuesta de CB Consultora sobre elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

pandemia cb.jpg Gráfico de la encuesta de CB Consultora sobre elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

En ese contexto y si las elecciones fueran hoy, el 28.8% votaría a la candidata del oficialismo Victoria Tolosa Paz, mientras que Diego Santilli alcanzaría 19,7% de los votos y Facundo Manes, el 14,3%, reuniendo ambos un 34% de los votos para Juntos por el Cambio.