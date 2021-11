"El turismo es altamente sensible a la violencia"

No pueden interrumpir una ruta nacional, venir a saquear o romper todo el pueblo… La gente está fastidiada de ver estos acontecimientos que, además, no se esclarecen No pueden interrumpir una ruta nacional, venir a saquear o romper todo el pueblo… La gente está fastidiada de ver estos acontecimientos que, además, no se esclarecen

"Hicieron líneas de fuego cerca del ACA, con el peligro que eso conlleva", apuntó, y en ese sentido, expuso: "Nos extraña que no haya estado presente ni un solo efectivo en nuestras calles".

violencia.png

Al respecto, indicó que la policía recién intervino, para evitar que se produjera un enfrentamiento, cuando los manifestantes corrieron hacia el hospital, al ser perseguidos por quienes estaban participando de una celebración por el Día de la Tradición.

Bayón consideró que "lo acontecido en Cuesta del Ternero precisa una investigación profunda y su esclarecimiento, pero eso no amerita que salga un grupo minoritario a romper y saquear".

El repudio es significativo y masivo

De esa manera, se refirió "a una desidia y anarquía a nivel comarcal" y expuso que "la situación es alarmante".

"El turismo, que es nuestra actividad económica principal, nuevamente se ve atentado por estos hechos. Todos los meses sucede algo y es muy difícil poder proclamar la armonía y el buen convivir en estos términos", consideró, y mencionó "el deterioro de la imagen de El Bolsón" de cara a los posibles visitantes.

"En la antesala de una temporada alta, no podemos garantizar, a la comunidad y a los turistas, la presencia de las fuerzas de seguridad", protestó.

Asimismo, citó la necesidad de que "se asegure el tránsito libre en una ruta tan importante y emblemática como lo es la 40".

Pensando en el arribo de turistas durante el verano, apreció: "Si el Estado nacional interviene como lo debe hacer, ejerciendo sus funciones prioritarias para garantizar la paz en toda esta zona de la Patagonia, no debería haber ningún tipo de problema".

Domingo violento: más denuncias

El domingo de este fin de semana largo que pasó, un camionero entrerriano, varios residentes de Bariloche y también turistas, denunciaron haber sido agredidos por encapuchados que cortaban la ruta en Villa Mascardi.

Las denuncias comenzaron ese día, pero hasta el lunes hubo presentaciones en dependencias policiales de Bariloche, Villa Mascardi y El Bolsón.

El conductor de un camión Scania con semirremolque que circulaba por la ruta, cerca del muelle ubicado en Villa Mascardi, denunció que un grupo de personas encapuchadas le arrojó piedras al vehículo, ocasionándole la rotura del parabrisas y en uno de los espejos retrovisores.

camion.png El conductor de un camión Scania que circulaba por la ruta denunció que un grupo de personas encapuchadas le arrojó piedras al vehículo.

Minutos más tarde, otro hombre acudió a una dependencia policial con la misma finalidad, ya que integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu lo atacaron cuando circulaba junto a su familia, luego de disfrutar de la jornada dominical.

El hombre, domiciliado en el barrio Las Mutisias, aseguró que los atacantes le rompieron la luneta de su automóvil Chevrolet Meriva. En la presentación dejó constancia que fue una mujer quien dio la orden de iniciar el ataque hacia el vehículo.

En El Bolsón, por su parte, un turista de La Pampa –con domicilio en la ciudad de Santa Rosa– denunció algo similar: fue atacado por los mismos encapuchados el domingo a la tarde, cuando circulaba a bordo de un Renault Logan. Los atacantes le provocaron roturas en el parabrisas, ventanillas laterales y en el espejo retrovisor del conductor.

En tanto, según 'El Cordillerano', fuentes policiales indicaron que hubo una innumerable cantidad de llamados y denuncias similares de personas que fueron agredidas cuando circulaban por Villa Mascardi.

Como dato coincidente, todos señalaron la presencia de unas 30 personas encapuchadas que estaban ubicadas en las inmediaciones del predio que usurpó la comunidad Lafken Winkul Mapu en 2017.

"No puedo volver a Bariloche, lo siento muchísimo. Es la segunda vez que me toca vivir algo así, es tierra de nadie. Gendarmería Nacional estaba en la otra punta, como si fuesen inspectores de tránsito", dijo una de las denunciantes, al mencionado medio local.

El corte de ruta se extendió hasta las 2:00 de la madrugada, cuando los encapuchados decidieron liberar la circulación de rodados, varios de los cuales permanecieron hasta cinco horas aguardando a que la misma sea habilitada.

La Cámara de Turismo de Bariloche también denuncia

La Cámara de Turismo de Bariloche, con respaldo de la cámara de Río Negro, expresó antes su preocupación por "los hechos de extrema violencia sucedidos en la región" y afirmó que realizan "todas las gestiones posibles ante Nación, para garantizar la seguridad en las rutas tanto de turistas como de residentes".

"En el marco del fin de semana largo, centenares de personas, turistas y residentes, fueron impedidos de poder circular y amenazados. Todo ello, a plena luz del día, sobre una ruta nacional, columna vertebral de la región y recurso de importancia estratégica", indicó la cámara y finalizó:

El turismo es altamente sensible a la violencia y a la delincuencia. El destino esta en la antesala del inicio de una temporada estival que, en el marco del nivel de afectación de la pandemia al turismo, se vuelve vital para poder restablecer la economía de la región

El Gobierno manifiesta preocupación

Desde el gobierno nacional manifiestan que hay preocupación también por el impacto que pueden tener en la actividad turística los episodios en Bariloche y El Bolsón.

"Por supuesto, (lo veo) con preocupación. Ayer hablé con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hablo permanentemente con las autoridades de Río Negro y desde ya que lo miramos con preocupación", dijo ayer el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

matias-lammens.jpg El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, manifestó su "preocupación".

"Lo que instamos es que siempre cualquier solución de cualquier conflicto o reclamo sea en forma pacífica", agregó el funcionario tras los episodios del fin de semana, donde un joven mapuche murió y otro fue herido de bala en circunstancias todavía no aclaradas.

"Al margen de eso decir que se afecta a muchas familias que viven del turismo, que es un sector que la ha pasado muy mal y que se pone de pie y que todos tenemos derecho a ejercer nuestro reclamo, también tenemos que cuidar el derecho también que tienen de trabajar", puntualizó Lammens.

Bariloche es uno de los destinos más elegidos por los turistas y uno de los lugares a los que el gobierno apuesta para la reactivación de la industria turística, aunque ya se reportan algunas cancelaciones de excursiones en la zona del conflicto, al sur del parque nacional Nahuel Huapi...