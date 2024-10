El Gobierno aclaró que solo regulará los "medicamentos de alto precio"

image.png Gabriel Oriolo ( exOSDE) reemplazó en la Superintendencia de Servicios de Salud a Enrique Rodríguez Chiantore, quien solo estuvo 45 días en el cargo, ahora tiene la tarea de aclarar sobre las coberturas de los medicamentos.

“Detectamos que hay un elevado número de recetas prescriptas por médicos no especialistas. No conocen la historia médica del paciente ni conocen al paciente y prescriben medicamentos a un alto precio. No estamos buscando que el medicamento habitual o crónico sea regulado, pretendemos que aquellas personas con enfermedades poco frecuentes, esos medicamentos de alto precio” sean los regulados, amplió.