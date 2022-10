El FdT despedazado y los múltiples homenajes a Néstor Kirchner

Más convocatorias e internas

En ese sentido, el mismo diario pudo saber que los sindicalistas cercanos a la vice CFK Pablo Moyano, Walter Correa y Sergio Palazzo, entre otros- encabezarán un acto mañana por la mañana en la sede de la CGT. Por otra parte, la conducción mayoritaria de la entidad, confrontada con La Cámpora por lanzamiento de una nueva corriente interna y disputarles espacios de poder no tiene previsto ningún homenaje.

Por otro lado, de acuerdo al mismo portal de noticias, el PJ bonaerense hará lo suyo en la Plata sin la confirmación de la participación de Máximo Kirchner. Allí además, se inauguraría un mural con la imagen del ex presidente en la flamante sede del partido con una charla de la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza; el diputado provincial y ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Walter Abarca; y el ex diputado Carlos Kunkel.

image.png El PJ bonaerense homenajeará a Néstor en la Plata. Foto (Clarín).

La fecha mítica del peronismo que históricamente aunaba todas sus diversas vertientes no contó con la participación del presidente de la Nación Alberto Fernández. Su ausencia como jefe de estado y presidente del PJ Nacional asombró a todos. La casa Rosada aún no confirmó ningún tipo de homenaje. Habrá que esperar si el presidente se limitará a la conmemoración virtual o no. Hasta ahora la Casa Rosada no confirmó nada

En esa línea el Movimiento Evita, liderados por los socios de Alberto Fernández Emilio Pérsico y Chino Navarro, también enfrentados con La Cámpora por pretender disputar espacios de poder a los intendentes del PJ y opositores en los principales municipios del conurbano mediante un partido en trámite, festejará por redes sociales.

En otro sentido, seguramente la mayoría de intendentes del conurbano controlado por el kirchnerismo homenajeará al ex presidente en sus respectivos municipios.

Tras el intento de magnicido y la presunta persecución judicial, mediática y opositora (lawfare) contra CFK, diversas expresiones del movimiento nacional y popular simularon una unión entre lo suyos con el poderoso y eufórico relato en común. Sin embargo, llegaron al 17 de Octubre, fragmentadas, aisladas, sin un líder que las armonice, y ahora para la conmemoración del fallecimiento de Néstor Kirchner reclaman uno. El FdT cada vez más disperso por sus enemistades internas de cara al 2023.

