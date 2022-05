El FdT contra la Boleta Única: "Debilita la gobernabilidad"

Y advirtió: "La boleta única debilita el sistema de partidos y genera ingobernabilidad por la confusión que produce la mezcla de decenas de nombres y categorías, que lleva a que muchos ciudadanos se olviden de marcar una categoría o se equivoquen al hacerlo".

"¿Sabés cuánto mediría la boleta única en la provincia de Buenos Aires? Medio metro por medio metro", ilustró.

“Debilita la gobernabilidad”

En tanto, en declaraciones a Radio 10, Leopoldo Moreau aseguró que la BUP “debilita la gobernabilidad ”.

"Que no haya fraude no es solamente que haya una boleta única, sino que no te espié el contrincante, que no se te persiga políticamente", indicó.

Y aseguró que "no entendemos de que fraude habla la oposición porque nunca lo hubo desde el 83'".

"La gente se confunde, se producen resultados donde es imposible gobernar", añadió y explicó que " la gente se equivoca al votar con boleta única y sube mucho mas la cantidad de votos en blanco".

"La boleta única complica absolutamente todo", concluyó.

------------

