El clima hoy 12/12: Se calma el calor y se vienen las lluvias

En cuanto a las temperaturas en el norte, rondarán entre los 34° y 39° de máxima para algunas de estas provincias, y la mínima será de entre 26° y 29° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el NEA

El noreste argentino conformado por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco amaneció con un cielo lluvioso listo para contentar al campo durante todo el día hasta mañana martes a la madrugada. El clima para estas provincias se mantendrá estable por el resto de la semana variando entre un cielo nublado y cielo despejado.

Por otro lado, en Corrientes rige una alerta amarilla por fuertes tormentas. La temperatura para hoy será de mínima 15° y la máxima 31° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro

En la región céntrica del país empezando por Santa Fe y Entre Ríos, las tormentas aisladas serán las protagonistas de este clima lluvioso durante la mañana y la tarde, a partir de la noche hasta el fin de semana, el tiempo en esta provincia se mantendrá nublado sin variaciones. En cuanto a la temperatura en ambos territorios, será de una mínima de 22° y una máxima de 32° C.

Córdoba amaneció con chaparrones y se mantendrá con el cielo nublado durante el resto de la semana a excepción del día jueves donde se espera una tormenta.

La Pampa por mientras, se mantiene parcialmente nublado y seguirá así durante el resto de la semana.

En CABA finalmente todos los departamentos se pusieron de acuerdo y se mantienen con un clima parcialmente nublado hasta el día jueves, donde las lluvias se harán presentes de manera efímera.

Las temperaturas para hoy serán de mínima 18°C que ascenderá a una máxima de 30°C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

En la ciudad de San Juan y San Luis el clima para hoy será ventoso con cielo despejado y se mantendrá así hasta el día miércoles, a partir del día jueves esta provincia le dará la bienvenida a la lluvia y tendrá un fin de semana nublado.

Mendoza a diferencia de sus provincias hermanas, se mantendrá despejado durante toda la semana hasta el día viernes que caerán unos chaparrones en la zona del Gran Mendoza y se mantendrá nublado el finde.

La temperatura para esta región oscilará entre una mínima de 20° y una máxima de 33° C.

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia el clima se unificó y decididamente optó por bríndale lluvias a este sector al igual que algunas de las provincias del país, es por ello que, Santa Cruz, Chubut y Río Negro se mantendrán con lloviznas durante todo el día e inestable toda la semana, variando entre días nublados, ventosos o despejados. Por otro lado las provincias de Tierra del Fuego comienzan la jornada con lluvias que se extenderán toda la semana. En Neuquén se mantiene despejado hasta el día miércoles donde aparecerán las tormentas y durante el resto de la semana, se mantendrá parcialmente nublado.

La temperatura oscilará entre una mínima de 6° con una máxima de 14° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 18° y la mínima de 6° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 14° que ascenderá hasta los 28° C.

