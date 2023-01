El clima del finde: Alerta amarilla para varias provincias

Por otro lado Catamarca y La Rioja para la fecha se encuentran con un clima dentro de todo amistoso por el momento pero con lluvias aisladas para la el sábado y domingo. La semana para estas provincias será húmeda ya que se espera el mismo clima para el resto de la semana a excepción de la noche del lunes y mañana del martes que se avecina una tormenta eléctrica.

En Santiago del Estero el cielo nublado predominarán las lluvias este fin de semana y al igual que las otras provincias, una tormenta aislada se hará presente a partir del sábado hasta el domingo.

Las temperaturas promedio para el NOA irán de los 20°C como mínima a los 36°C como máxima.

clima hoy Argentina lluvioso.jpg

Clima: Cómo estará en el litoral

El fin de semana para Formosa y Corrientes, indica que estas provincias se mantendrán con nubosidad el resto de los días sin precipitaciones, mientras que en Misiones en algunas localidades persisten las lluvias, tales como Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen y Eldorado. Para Chaco el clima se mantendrá parcialmente nublado por la mañana y para la noche del sábado y resto del domingo, lluvias aisladas.

La temperatura para el finde será de mínima 23° y la máxima 39° C.

Clima: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un clima con cielo mayormente nublado en la mayoría de las provincias que la conforman, durante la jornada de hoy y como bien viene presentando estos días. En AMBA y Córdoba las lluvias no se harán presentes este sábado y domingo pero se avecinan tormentas aisladas para la próxima semana. En cambio, estos días contarán con pleno sol, algunos sectores con nubosidad y sin excepción, mucha humedad.

Santa Fe y Entre Ríos contarán con lluvias estos dos días, para lo que sigue de la próxima semana tendrán días de cielo parcialmente nublado.

La Pampa por mientras, se mantendrá durante el fin de semana parcialmente nublado en toda la provincia pero le da la bienvenida a las tormentas a partir del día lunes. Para el resto de la semana irá variando entre lluvias aisladas y cielo mayormente nublado.

Las temperaturas serán de mínima 17°C que ascenderá a una máxima de 31° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza, San Juan y San Luis contarán con tormentas aisladas para el domingo. Durante el sábado, las tres vecinas contarán con un cielo parcialmente nublado y temperaturas amigables.

Por mientras cuyo se mantiene con temperaturas que van desde los 20° de mínima hasta los 31° C de máxima.

mendoza clima nublado.jpg

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia el clima al igual que en cuyo se mantendrá más que húmedo en la mayoría de las provincias del sector, es por ello que, Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantienen con chaparrones durante esta jornada y luego durante la semana irá variando pero siempre manteniendo el cielo mayormente nublado. Además para el sábado y domingo contarán con la presencia de vientos fuertes que posiblemente generen una alerta amarilla.

Por otro lado las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén tendrán un fin de semana nublado sin avistamiento de lluvia.

La temperatura oscilará entre una mínima de 5° con una máxima de 13° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 22° y la mínima de 8° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 16° que ascenderá hasta los 31° C.

Más noticias en Urgente24

AFIP investiga compras con tarjetas de débito

AFIP puede congelarte la tarjeta si superas este monto

Sequía: Qué es el astilo moteado o '7 de oro', la nueva plaga del campo

Mezcla bicarbonato con esto para eliminar cucarachas