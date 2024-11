Eduardo Duhalde confesó haber utilizado fondos de la SIDE para campañas políticas de los 90

Fue un genio del lavado de dinero gracias a casinos como el Flamingo de Las Vegas.

Cuando enfermó de cáncer decidió contar sus "andanzas" a un periodista especializado en policiales para que las mismas fueran publicadas luego de su deceso.

image.png Meyer Lansky, primer judío aceptado en la cúpula de la mafia de USA

¿Qué dijo Eduardo Duhalde sobre la SIDE?

En 2024, Argentina asiste a una situación similar pero no existe, en apariencia, una estrategia detrás de los “sincericidios” del ex presidente Eduardo Duhalde.

Tras una serie de “confesiones” con Rodis Recalt para el podcast Generación 94, el dirigente de Lomas de Zamora se llamó a silencio ante el llamado de decenas de medios de comunicación y prefirió no aclarar sus polémicos dichos.

Simplemente, hizo “silencio de radio”.

El dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires reveló que durante los años 90 "se usaron fondos de la SIDE para financiar campañas políticas. Además, admitió que la Secretaría de Inteligencia del Estado "generalmente" repartía el dinero a pedido de los gobernadores y si se entendía que correspondía, se los daban.

Esto ocurrió en medio de una dura discusión presupuestaria por la reasignación de partidas al organismo.

Por primera vez en la historia, en un debate por U$S 100 millones para la SIDE, un presidente argentino sufrió el rechazo a un Decreto de Necesidad y Urgencia. La clase política no quiso avalar semejante cheque en blanco para un organismo tan poco transparente, que ni siquiera necesita explicar lo que hace con los ingentes fondos que recibe.

image.png Eduardo Duhalde en el centro de la tormenta: ¿cómo debe leerse su denuncia contra la SIDE?

“Yo siempre conseguía plata para el Gobierno y la oposición. De la SIDE se conseguía en esa época”, admitió Duhalde al recordar cómo se financió la campaña para la Convención Constituyente del 94.

Ergo: ¿la Reforma de la Carta Magna argentina que se pergeñó en Santa Fe capital y Paraná estuvo teñida por actos de corrupción?

¿El histórico Pacto de Olivos estuvo relacionado con dineros oscuros?

El ex intendente de Lomas de Zamora dijo también que esos dineros espurios también se aplicaron a otros procesos electorales de aquella década mientras Carlos Menem era el presidente.

Lealtad peronista: Alejandro Granados (p) en la Década Maldita, junto a Carlos Menem y Eduardo Duhalde, en mayo de 1997 (Quinta de Hugo Toledo). Eduardo Duhalde y Carlos Menem, en el mismo equipo

Austeridad en provincia de Buenos Aires y despilfarro en la SIDE

“Como yo era austero con el dinero de la provincia de Buenos Aires y no quería gastar plata, en esa época le podía pedir al Gobierno nacional a través de la SIDE donde existía mucho dinero. Yo lo pedía y repartíamos el monto. Suponte que me daban un millón. Entonces, buscaba a la oposición y repartíamos el dinero para tener para la campaña”.

Eduardo Duhalde escribió varios libros donde elogió a las democracias europeas por la capacidad que tienen en el viejo continente para hacer alianzas.

Pidió en innumerables ocasiones que sigamos ejemplos como los de Alemania y los países escandinavos bajo la frase: “el hombre solo llega rápidos, pero si va acompañado llega lejos”.

Sin embargo: ¿esta es la forma de cogobierno que proponía?

Una vieja frase de nuestra política sostiene que “el problema en Argentina no es el robo, el problema es el reparto”.

alfonsin duhalde.jpg En pocas horas, al ex presidente Raúl Alfonsín lo trataron de golpista (Milei) y de aceptar fondos de la SIDE (Eduardo Duhalde)

Las declaraciones de Duhalde caen en el peor momento por ingenuidad del veterano líder o hay que ver una jugada de ajedrez (el "cabezón" es un eximio jugador en el tablero cuadriculado).

Según el Presupuesto 2025 que presentó el Gobierno ante el Congreso de la Naciòn, la Secretaría de Inteligencia del Estado duplicará su partida en términos nominales.

El organismo que conduce Sergio Neiffert (un hombre de Santiago Caputo que no tiene la más mínima idea sobre inteligencia) tendrá cifras completamente récord.

El entrevistador le preguntó: “¿Siempre la SIDE aportó para todas las campañas?” y Duhalde respondió:

No sé si para todas, pero generalmente sí. En esa época al gobierno se le podía pedir. La SIDE tenía dinero, yo lo pedía y repartíamos el monto. No sé cómo fue después, pero los Servicios de Inteligencia tenían fondos para repartir.

Duhalde fue candidato a Convencional Constituyente en 1994 con lo cual se está auto incriminando de un delito muy grave por el que todavía nadie parece haberse interesado ya que ocurrió hace 30 años y ha prescrito.