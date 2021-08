Durísimo cruce entre Luis Novaresio y Ramos Padilla

"Toda esta cuestión de jueces militantes... si quieren sigan diciéndola", recriminó el magistrado, a lo que el periodista respondió con ironía: "le agradezco que me conceda el derecho de opinar". "Yo no le concedo nada, yo le agradezco a usted que me llame para aclarar las cosas que usted está diciendo incorrectamente", retrucó el juez.

"A mí no me dan órdenes desde la Embajada de Estados Unidos, como pasa con muchos, ni tampoco en la Quinta de Olivos como a Hornos y los jueces que ustedes ponderan tanto. No tengo amigos prófugos como Pepín Rodríguez Simón en el Uruguay, no me asustan las fotitos de las que ustedes tanto hablan", agregó Ramos Padilla.

"Me gusta hablar claro porque las mentiras me parecen desagradables", continuó, y luego cruzó a Luis Novaresio por decir que era un delito "romper la tobillera electrónica" y señalar que le pareció sospechoso que lo haga frente al magistrado.

Juan María Ramos Padilla primero contó que conoce a Luis D´Elía "desde mediados de los ochenta cuando venía preocupado por los chicos que ingresaban a la droga con el juez de la zona que era yo. Ingresé en la problemática, caminé La Matanza junto a él. Me ayudó mucho a alojar a los chicos, generar lugares de contención".

"Lleva 5 minutos hablando y esto es una entrevista, es un género que admite pregunta y respuesta", lo cortó Novaresio y le preguntó si no era delito que D'Elía " corte la tobillera".

"No creo que usted haya visto una tobillera nunca, tuvo suerte porque no lo agarró el lawfare. Le explico, una correa usada no tiene ningún valor entonces no hubo ningún delito", afirmó el juez, quien contó que Luis D'Elía "cortó y tiró la correa", pero "no rompió la tobillera electrónica" que podrá ser usada con otro preso.

"No mienta más", le espetó a Novaresio, quien respondió: "Yo no miento, permítame disentir, sé que debe ser difícil para usted el disenso"

"¿Cree que me va a correr usted? Si alguien ha peleado por la libertad de expresión fui yo", replicó envalentonada el juez, y comenzó a recordarle que con su trabajo colaboró en el "encarcelamiento de genocidas" de la última dictadura y en la restitución de nietos recuperados.

"¿Quién está juzgando eso?", replicó Novaresio.

"Le pido que me hable con un poco de respeto, porque a usted nunca lo vi peleando por las libertades públicas", lo cruzó Ramos Padilla.

"Tenía 11 años en el '76 Ramos Padilla...", interrumpió el periodista, a lo que el juez retrucó: "bueno, entonces vaya a leer un libro...yo tenía 2 años cuando bombardearon la Plaza de Mayo y sé quién lo hizo y cómo lo hizo..."

"Pero yo le estoy preguntando si cortar esa parte de la tobillera no encuadra en el 183, permítame disentir, ¿se puede?", preguntó irónico Luis Novaresio.

"Ah entonces vaya a leer un poco de Derecho, porque si una cosa no tiene precio y hay autorización para sacarla, no hay delito", fue la respuesta del magistrado.

"Usted está enojado... me permite una consideración, sentado en su despacho de juez, ¿le parece que siente que puede impartir Justicia con la mayor imparcialidad posible con semejante posición?", le preguntó luego el periodista.

"Absolutamente, nunca nadie me ha cuestionado un fallo", respondió Juan María Ramos Padilla.

"Carlos Burgueño quiere intervenir en la entrevista pero usted pidió solamente hablar conmigo y lo voy a respetar", le espetó Novaresio, a lo que el magistrado dijo "no importa, vayan pasando de a uno".

Ante esa última afirmación, Luis Novaresio se mostró sorprendido, por lo cual rápidamente el juez le aclaró: "Si usted no sabe hablar en criollo porque nunca caminó un barrio no me venga a correr con esa, no empuje que no hay tranquera".

"Le dejo un saludo", lo cortó el periodista. "Vaya, salga corriendo, lea un libro", finalizó el juez.

Entrevista de Novaresio a Ramos Padilla: Audio